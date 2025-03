Direct CS (Ligue 1) – Stade Rennais / PSG (0-1) – Barcola ouvre le score !!!

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Stade Rennais au Roazhon Park avec pour ambition de conserver son invincibilité en Ligue 1.

Avant de penser au match retour de Ligue des champions face à Liverpool, le PSG a une rencontre à disputer en Ligue 1 face au Stade Rennais. Avec l’ambition de conserver son invincibilité en championnat, Luis Enrique a décidé de faire une large rotation d’effectif avec les titularisations de Matvey Safonov, Lucas Beraldo, Lee Kang-In, Senny Mayulu ou encore Gonçalo Ramos. Alors qu’il fête ses 19 ans aujourd’hui, Warren Zaïre-Emery reçu un beau cadeau avec le brassard de capitaine et sa première titularisation depuis son retour de blessure.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Stade Rennais. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Les Parisiens sont déjà très hauts sur le terrain. Après un dégagement manqué de Brassier de la tête, J.Neves tente une reprise de volée à l’entrée de la surface, finalement captée par Samba.

7′ Très bon début de match de Mayulu, qui sur chaque prise de balle met en difficulté les Rennais.

10 ‘Premier corner pour le PSG obtenu par Mayulu. Cela ne donnera rien.

14′ La défense rennaise commence à paniquer face aux offensives parisiennes.

16′ La première situation dangereuse pour le PSG. Après un tacle autoritaire de L.Hernandez sur Blas, Barcola est lancé dans la profondeur par J.Neves. Le Français tente une passe au second poteau mais Samba détourne d’une manchette.

26′ La voici la première occasion du PSG. Sur un centre au second poteau de Doué, Ramos reprend le ballon mais Samba se détend bien.

27′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLAAAAA (0-1). Sur un coup franc rapidement joué au milieu de terrain, Barcola est lancé dans la profondeur par Doué. Le numéro 29 marque en glissant le ballon entre les jambes de Samba.

29′ La réaction rennaise dans la foulée. Oublié par la défense parisienne, Blas croise trop sa frappe.

36′ Carton jaune pour Lucas Hernandez après une semelle en retard sur Blas.

38′ La frappe de Lee détournée par Samba. Le ballon revient trop vite sur Ramos, qui n’arrive pas à redresser son ballon.

39′ La frappe puissante de Barcola captée par Samba. Les Parisiens enchaînent les situations pour aggraver la marque.

41′ La tête de Meité trouve la transversale de Safonov !!! Le PSG s’en sort bien sur cette action.

Feuille de match Stade Rennais FC / Paris Saint-Germain

25e journée de Ligue 1 – Stade : Roazhon Park – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Mathieu Vernice – Arbitres assistants :Florian Gonçalves et Julien Garrigues – Quatrième arbitre : Alexandre Perreau Niel – VAR : Eric Wattelier et Cyril Gringore – But : Barcola (27e) – Cartons : Samba (34e), L.Hernandez (3§e)

Le XI de Rennes : Samba – Jacquet, Rouault, Brassier – Assignon, James, Koné, Truffert (c) – Blas – Meïté, Kalimuendo Remplaçants : Mandanda, Hateboer, Wooh, Nagida, Matusiwa, Fofana, Furuhashi, Sishuba, Al-Tamari

: Samba – Jacquet, Rouault, Brassier – Assignon, James, Koné, Truffert (c) – Blas – Meïté, Kalimuendo Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez – Lee, J.Neves, Mayulu – Doué, Ramos, Barcola Remplaçants : Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Nuno Mendes, F.Ruiz, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé, Mbaye

: Safonov – Zaïre-Emery (c), Beraldo, Pacho, L.Hernandez – Lee, J.Neves, Mayulu – Doué, Ramos, Barcola