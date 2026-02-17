Direct CS (LDC) – Monaco / PSG (2-2, MT) : Les Parisiens reviennent à l’orgueil

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG dispute son barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco avec pour objectif de prendre une option sur la qualification avant le match retour au Parc des Princes.

Comme la saison passée, le PSG doit passer par les barrages pour poursuivre son aventure en Ligue des champions. Et une nouvelle fois, le club parisien fera face à une formation française à ce stade de la compétition. Après le Stade Brestois en 2024-2025, c’est au tour de l’AS Monaco d’être confrontée aux Rouge & Bleu. Pour cette rencontre aller au stade Louis-II, Luis Enrique n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ avec son équipe-type du moment et un trio offensif composé de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ Quelle catastrophe, l’AS Monaco ouvre déjà le score au bout de 57 secondes de jeu (1-0). Balogun conclut de la tête un centre de Golovin. Que d’erreurs défensives parisiennes. Tout part d’une transversale manquée de Nuno Mendes et d’une passivité défensive du bloc parisien.

6′ La timide réaction parisienne. Lancé dans la profondeur par João Neves, Barcola centre en retrait pour Dembélé, dont le tir est dégagé par la défense monégasque. Barcola était signalé en position de hors-jeu au départ de l’action.

11′ Le centre d’Hakimi est capté par Köhn. Il manquait du monde dans la surface monégasque.

12′ Avec ce but rapide, l’AS Monaco reste désormais en bloc bas.

12′ Voici le premier tir parisien du match. Après une longue possession, Nuno Mendes trouve Kvaratskhelia au coeur de la défense, le tir du Géorgien est détourné en corner par la défense. Le corner ne donnera rien.

15′ Le PSG accélère. Sur une nouvelle action construite, Barcola est trouvé dans la surface et remise en retrait pour J.Neves. La frappe du Portugais passe au-dessus du but.

18′ C’est pas possible. Deuxième but de l’AS Monaco et doublé de Balogun (2-0). Sur une passe d’Akliouche, la défense parisienne est complètement dépassée et Balogun ne rate pas son face à face avec Safonov. L’action part d’une touche monégasque…

20′ Penalty pour le PSG !!! Après une perte de balle de Faes, Kvaratskhelia part vers le but et le Belge tacle l’attaquant parisien dans la surface.

22′ C’est pas possible. Vitinha voit son tir être détourné par Köhn.

24′ La frappe de loin de Kvaratskhelia n’est pas cadrée.

26′ Premier changement pour le PSG. Touché au mollet, Dembélé cède sa place à Doué.

29′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE DOUE (2-1). Sur son premier ballon, Doué réduit la marque. Après une belle passe cachée de Barcola, le numéro 14 parisien arme une belle frappe sèche du pied gauche qui rentre avec l’aide du poteau.

35′ Nouvelle frappe de Kvaratskhelia, mais ça passe à côté.

37′ Chaque offensive de Monaco est un calvaire pour la défense du PSG.

40′ Sur une transition rapide, Akliouche remonte le ballon et sert Adingra à gauche. La frappe de la recrue n’est pas cadrée.

41′ EGALISATION DU PSG (2-2). À gauche, Doué repique dans l’axe et arme une frappe puissante détournée par Köhn. Hakimi est à la réception du ballon et égalise d’une frappe croisée.

43′ Nouvelle frappe d’Adingra non cadrée.

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+1 Quelle numéro de soliste de Kvaratskhelia qui passe en revue toute la défense de Monaco mais sa frappe ne trouve pas le cadre.

45’+2 Excellent coup franc obtenu par Nuno Mendes proche de la surface. Le tir de Neves termine dans les gants de Köhn.

45’+3 C’est la pause à Louis-II avec un match à rebondissements (2-2). Après un début de match catastrophique, le PSG a su réagir en égalisant grâce à un Désiré Doué décisif.

Feuille de match AS Monaco / Paris Saint-Germain

Barrage aller de Ligue des champions – Stade : Louis-II – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Jesús Gil Manzano – Arbitres assistants : Ángel Nevado et Guadalupe Porras Ayuso – Quatrième arbitre : Guillermo Cuadra – VAR : Carlos del Cerro Grande et Valentín Gómez – Buts : Balogun (1e, 18e), Doué (29e), Hakimi (41e) – Cartons : Faes (21e), Zakaria (29e)

Le XI de Monaco : Köhn – Vanderson, Teze, Faes, Caio Henrique – Camara, Zakaria (c) – Akliouche, Golovin, Adingra – Balogun Remplaçants : Stawiecki, Lienard, Biereth, Idumbo, Bamba, Diatta, Coulibaly, Touré, Nibombe

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Dembélé (Doué, 26e), Barcola Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Lee, Dro Fernandez, G.Ramos, Doué (26e), Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Dembélé (Doué, 26e), Barcola