Direct CS (LDC) : Bayern Munich / PSG (0-1, 2e MT) : Les Parisiens à une mi-temps de la finale

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG voudra valider sa qualification pour la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, à l’Allianz Arena.

Après une demi-finale aller légendaire remportée par le PSG face au Bayern Munich (5-4), la confrontation retour a lieu ce mercredi soir à l’Allianz Arena (21h sur Canal+). Les Rouge & Bleu devront valider leur ticket dans une rencontre qui s’annonce électrique face à l’armada offensive bavaroise. Et pour atteindre une deuxième finale de C1 consécutive, Luis Enrique doit composer sans un élément majeur : Achraf Hakimi. Pour compenser l’absence du Marocain, Warren Zaïre-Emery dépannera au poste de latéral droit. De son côté, Fabian Ruiz évoluera dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et João Neves. Pour l’attaque, le même trio que lors du match aller est aligné : Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Le résumé du match

Dans la chaude ambiance de Munich, le PSG a rapidement installé la clim’. Lancé sur son côté gauche, Khvicha Kvaratskhelia a trouvé, au second poteau, Ousmane Dembélé, qui n’a laissé aucune chance à Manuel Neuer d’une frappe en force sous la transversale (1-0, 3e). Mieux organisés défensivement, les Parisiens ont réussi à contenir les assauts de Luis Diaz et Michael Olise, malgré le carton jaune rapidement reçu par Nuno Mendes (8e). Ce sont même les champions d’Europe en titre qui ont été proches du break, mais la tête de João Neves, trouvé sur un coup franc de Vitinha, a été parfaitement détournée par Manuel Neuer (33e). Mais les Rouge & Bleu ont eu quelques frayeurs, à l’image de la main involontaire non sifflée de João Neves, qui a contré un dégagement de Vitinha. Ou encore le tir de Jamal Musiala, bien repoussé par Matvey Safonov (44e). Malgré une équipe du Bayern Munich qui est montée en puissance au fil du premier acte, le PSG a regagné le vestiaire avec cet avantage au score (1-0).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Bayern. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Les Parisiens pressent beaucoup les Bavarois et notamment Neuer.

3′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEEEEE (0-1). Quelle transition du PSG !!!! Lancé à gauche, Kvaratskhelia sert Dembélé au second poteau, qui envoie un missile dans le but de Neuer d’un plat du pied.

5′ Quel début de match des Parisiens, d’une sérénité folle.

8′ Carton jaune pour Nuno Mendes, après une faute à retardement sur Olise. Le Portugais devra désormais être vigilant face au Français.

10′ 73 % de duels remportés par le PSG dans ce début de match.

11′ Excellente défense de Pacho, qui coupe une passe vers Kane.

12′ Excellente début de match de Kvaratskhelia, de F.Ruiz et de l’ensemble des Parisiens.

13′ Belle défense de Nuno Mendes, qui s’est arraché devant Olise et obtient même la sortie de but.

14′ Quel sauvetage de Nuno Mendes devant une frappe de Kane.

14′ Sur le contre, Kvaratskhelia remonte tout le terrain avec classe et obtient un corner. Ce dernier ne donnera rien.

20′ Si le Bayern est enfin rentré dans son match, les joueurs de Luis Enrique restent vigilants.

21′ Kvaratskhelia a repiqué dans l’axe pour faire sa spéciale mais son tir a été dévié par un défenseur puis a fini dans les gants de Neuer.

22′ Après avoir éliminé Zaïre-Emery, Diaz tente une frappe en force mais cela passe au-dessus du but de Safonov.

26′ Nuno Mendes retombe mal après un choc avec Upamecano, mais le Portugais se relève.

27′ La frappe enroulée d’Olise frôle la lucarne de Safonov.

29′ Attention à Nuno Mendes qui a stoppé une passe de la main involontairement, mais l’arbitre avait sifflé une faute de Laimer juste avant. On rappelle que le Portugais a déjà un carton jaune.

31′ Attention aux Parisiens. Sur un dégagement de Vitinha, J.Neves touche le ballon de la main dans la surface. Les Bavarois réclament le penalty mais l’arbitre ne siffle pas. Juste avant cela, Safonov avait réalisé une sortie approximative.

33′ Trouvé sur un coup franc de Vitinha au second poteau, J.Neves place une tête mais Neuer réalise un excellent arrêt.

37′ Les Parisiens sont très menaçants sur les transitions rapides et Kvaratskhelia obtient un corner.

40′ Belle défense de Zaïre-Emery face à Diaz.

41′ Cette fois-ci c’est Marquinhos qui défend bien devant le Colombien.

42′ Safonov repousse le centre dangereux de Musiala. Les Parisiens tiennent pour l’instant avant la pause.

44′ Safonov repousse une frappe de Musiala, qui n’avait pas été attaqué dans l’axe.

44′ Nouvelle frappe de Musiala, qui n’est pas cadrée.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 Carton jaune pour Kvaratskhelia pour avoir continué à jouer après un coup de sifflet de l’arbitre.

45’+3 Sur le long coup franc, la tête de Tah n’est pas cadrée.

45’+3 C’est la pause à Munich. Grâce à un but rapide de Dembélé, le PSG mène dans ce premier acte (1-0) et a bien contenu les vagues du Bayern par la suite.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ Pacho reste au sol après avoir pris les crampons de Kane sur le haut de la tête.

48′ Le Colombien revient sur la pelouse.

Feuille de match Bayern Munich / Paris Saint-Germain

Demi-finale retour de la Ligue des champions – Stade : Allianz Arena – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : João Pinheiro – Arbitres assistants : Bruno Jesus et Luciano Maia – Quatrième arbitre : Espen Eskås – VAR : Marco Di Bello et Tiago Martins – But : Dembélé (3e) – Cartons : Nuno Mendes (8e), Stanisic (33e), Kvaratskhelia (45e+2)

Le XI du Bayern Munich : Neuer (c) – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane Remplaçants : Ulreich, Urbig, Kim, Goretzka, Jackson, Davies, Bischof, Ito, Guerreiro, Karl

: Neuer (c) – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Vignaud, Laurendon, Marin, Beraldo, Zabarnyi, L.Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Lee, Barcola, G.Ramos, Mbaye

: Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – F.Ruiz, Vitinha, J.Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia