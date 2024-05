Ce mercredi soir,(21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG dispute sa demi-finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Et les Rouge & Bleu auront à coeur de prendre une option sur la qualification avant la confrontation retour à Paris.

Trois ans après, le PSG retrouve les demi-finales de Ligue des champions. Une grosse attente pour les Rouge & Bleu qui auront le statut de favori face au Borussia Dortmund dans cette double confrontation. Au Signal Iduna Park, le coach Luis Enrique n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ avec notamment la présence de Nuno Mendes, dont la titularisation était encore incertaine la veille du match. En attaque, le trio de feu Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola est reconduit.

Le fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!!

3′ En ce début de match, Dembélé est positionné en numéro 10 juste derrière Mbappé et Barcola.

4′ Les Allemands sont assez haut sur le terrain mais les Parisiens restent vigilants en défense.

10′ Après dix minutes de jeu, le BVB parvient à gêner les Parisiens dans la construction du jeu.

11′ La première frappe du match est pour Dembélé. Après un jeu combiné avec Hakimi et Mbappé, Dembélé met deux de ses adversaires dans le vent avec un crochet et arme une frappe. Ce n’est pas cadrée.

12′ Les Parisiens sont mieux depuis quelques minutes et arrivent à mettre sous pressing Dortmund dans leurs sorties de balle.

13′ Donnarumma s’interpose devant Sabitzer, qui était trouvé par une passe en profondeur après une perte de balle de Nuno Mendes face à Brandt.

17′ Nouvelle frappe de Dembélé, ce n’est toujours pas cadrée.

19′ Carton jaune logique pour Maatsen après une faute en retard sur Zaire-Emery.

20′ Lucas Hernandez est au sol après un bloc de Sabitzer dans la surface du BVB. La lèvre du défenseur parisien est en sang.

23′ Ruiz tente de combiner avec Mbappé dans l’axe. Le contrôle du Français est trop long et le ballon arrive dans les gants de Kobel.

24′ Les Parisiens commencent à prendre le match en main après un premier quart d’heure poussif.

29′ La frappe puissante de Brandt est contrée de la tête par un Marquinhos très courageux.

32′ Très bon retour défensif d’Adeyemi pour récupérer le ballon face à Dembélé.

33′ Dommage, le centre de Barcola ne trouve pas preneur. Après un joli contrôle aérien, le Français avait éliminé d’un crochet son adversaire.

35′ OUVERTURE DU SCORE DE DORTMUND (1-0) DE FULLKRUG.

Feuille de match Borussia Dortmund / PSG

Demi-finale aller Ligue des champions – Stade : Signal Iduna Park – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus & RMC Sport 1 – Arbitre principal : Anthony Taylor – Arbitres assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : Espen Eskas – VAR : Stuart Attwell et David Coote – But : Fullkrug (35′) Carton : Maatsen (19′)