Direct CS (LDC) – PSG / Monaco (0-1, 2e MT) : les Parisiens doivent réagir

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte l’AS Monaco en barrage retour de Ligue des champions avec pour objectif de valider son ticket pour les huitièmes de finale.

Le PSG aura un objectif clair ce mercredi soir au Parc des Princes : valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après avoir pris une option sur la qualification suite à sa victoire au match aller (3-2) à Louis-II, le club parisien devra terminer le travail devant son public. Pour cela, Luis Enrique a composé la meilleure équipe possible sur le papier avec un trio offensif composé de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola.

Le résumé du match

Bien gêné par le système de l’AS Monaco, le PSG a joué à se faire peur dans les premières minutes, mais ni Mamadou Coulibaly (10e) ni Thilo Kehrer (11e) n’ont converti les bons centres de leurs coéquipiers. Incapables de produire leur jeu, les Rouge & Bleu ont buté sur une équipe très agressive dans les duels. Et Matvey Safonov a dû rester vigilant sur un tir lointain de Lamine Camara (29e) et un ballon piqué de Folarin Balogun (38e). La seule réaction parisienne est venue de Bradley Barcola. Après un une-deux avec João Neves, le Français a vu sa frappe fracasser la transversale de Philipp Köhn (41e). Et, à force de ne pas afficher le niveau nécessaire pour un match de Ligue des champions, le PSG s’est fait punir. Profitant de l’apathie défensive parisienne, Maghnes Akliouche a refroidi le Parc des Princes en ouvrant le score juste avant la pause (45e, 0-1). Une punition pour les Rouge & Bleu, qui ont regagné les vestiaires avec un score de parité sur l’ensemble des deux matchs.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Le tir à l’entrée de la surface de Vitinha est contré par la défense de l’ASM. Les Parisiens ont la possession du ballon en ce début de rencontre.

5′ Excellent tacle de Pacho pour stopper la percussion d’Akliouche.

8′ Après une accélération face à Vanderson, Barcola trouve J.Neves dans la surface, mais le Portugais n’arrive pas à reprendre correctement le ballon.

10′ Enorme occasion manquée par Coulibaly !!! Quelle frayeur pour le PSG. Attention aux Parisiens à ne pas jouer avec le feu.

11′ Sur un centre travaillé de Caio Henrique, Kehrer prend le meilleur dans les airs mais sa tête passe juste à côté. Deux grosses occasions pour l’ASM en l’espace d’une minute.

13′ Les joueurs de Luis Enrique sont gênés par le pressing et le marquage des Monégasques.

15′ Le PSG n’arrive pas à installer son jeu et l’AS Monaco gêne terriblement les Parisiens.

17′ Sur une projection rapide, Doué se projette sur le côté gauche et tente un centre de l’extérieur du pied. Köhn reste vigilant et capte le ballon.

21′ Après un excellent coup franc obtenu à l’approche de la surface, Kvaratskhelia ne cadre pas sa frappe.

24′ Gros tacle de Zakaria pour stopper Nuno Mendes qui partait en contre après un corner de l’AS Monaco. Le Suisse récolte logiquement un carton jaune.

29′ La frappe de loin de Camara est captée par Safonov. C’est le premier tir cadré de l’AS Monaco, qui continue d’embêter grandement le PSG.

30′ Le PSG n’y arrive pas après une demi-heure de jeu.

30′ Le PSG n’y arrive pas après une demi-heure de jeu. 31′ Sur une mauvaise relance de Köhn, J.Neves remise directement de la tête pour Doué. Seul face au portier allemand, le Français ne cadre pas son tir.

34′ Le centre de Nuno Mendes est trop long pour être repris par Kvaratskhelia.

37′ Le PSG semble enfin accélérer un minimum dans ce premier acte en multipliant les offensives.

38′ Après avoir pris le dessus sur Marquinhos, Balogun tente un ballon piqué pour tromper Safonov, le Russe est vigilant et détourne le ballon en corner. Sur le corner, Safonov s’impose dans les airs.

41′ La transversale de Barcola !!!! Après un une-deux avec J.Neves à gauche de la surface, le Français arme une lourde frappe qui fracasse la barre de Köhn. La voici la première grosse occasion des Parisiens.

45′ But de l’AS Monaco (0-1) ! Après une grosse accélération de Zakaria, Safonov détourne du poing le centre du Suisse. Le ballon arrive sur Caio Henrique qui centre pour Coulibaly. Le milieu de l’ASM réalise une belle remise pour Akliouche qui trompe Safonov avec l’aide du poteau. Les Parisiens sont punis par leur manque d’agressivité défensive.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause. En difficulté dans ce premier acte, le PSG a été puni avant la pause par un but d’Akliouche (0-1). Les Parisiens devront rapidement se ressaisir. Les deux équipes sont à égalité sur l’ensemble des deux matchs.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ Déjà du danger dans la défense parisienne. Avec l’aide de Nuno Mendes, Safonov capte finalement le ballon.

50′ Sur un coup franc tiré par Vitinha au second poteau, J.Neves réalise une tête plongée mais Köhn détourne en corner. Voici le premier tir cadré des Parisiens dans cette rencontre.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Monaco

Barrage retour de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : István Kovács – Arbitres assistants : Mihai Marica et Ferencz Tunyogi – Quatrième arbitre : Szabolcs Kovacs – VAR : Pol van Boekel et Marco Di Bello – But : Akliouche (45e) Cartons : Zakaria (24e), Vanderson (48e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Doué, Barcola Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Dro Fernandez, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Doué, Barcola Le XI de Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Vanderson, Camara, Bamba, Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly Remplaçants : Stawiecki, Lienard, Teze, Mawissa, Biereth, Idumbo, Adringra, Fati, Touré, Nibombe

: Köhn – Kehrer, Zakaria (c), Faes – Vanderson, Camara, Bamba, Henrique – Akliouche, Balogun, Coulibaly