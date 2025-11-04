Direct CS (LdC) – PSG / Bayern Munich (0-1) : Les Parisiens déjà menés

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG et le Bayern Munich s’affrontent dans le choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Un choc de titans se déroule ce mardi soir au Parc des Princes. Premier du classement général de Ligue des champions, le PSG aura pour ambition d’être la première formation à faire tomber le Bayern Munich cette saison, auteur d’un sans-faute jusque-là (15 victoires en 15 matchs). Pour réussir cela, Luis Enrique a décidé d’aligner sa meilleure équipe possible avec les retours de Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé dans le onze de départ.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Bayern Munich. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ À noter que Kvaratskehelia occupe le couloir gauche de l’attaque et Barcola le côté droit.

3′ Grosse intensité dans ce début de match de la part des deux équipes.

4′ Ouverture du score du Bayern Munich par Diaz (0-1). Trouvé dans le dos de la défense, Olise se présente face à Chevalier mais le gardien parisien remporte son duel. Le ballon revient sur Diaz qui ne manque pas cette chance.

7′ Bonne intervention de Nuno Mendes dans la surface devant Laimer.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Bayern Munich

Quatrième journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Maurizio Mariani – Arbitres assistants : Stefano Alassio et Alberto Tegoni – Quatrième arbitre : Matteo Marcenaro – VAR : Marco Di Belloet Aleandro Di Paolo – But : Diaz (4e)

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Remplaçants : Safonov, Marin, Beraldo, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Ndjantou, Mbaye, J.Neves

: Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Le XI du Bayern Munich : Neuer (c) – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Diaz – Kane Remplaçants : Ulreich, Urbig, Kim, Goretzka, Jackson, Bischof, Guerreiro, Boey, Karl

