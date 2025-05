Direct CS (LdC) – PSG / Inter (3-0) – Doué rapproche le PSG du bonheur !!!!

Ce samedi soir (21h sur M6 et Canal Plus), le PSG peut marquer son histoire en remportant sa première Ligue des champions face à l’Inter.

C’est le moment de marquer son histoire. Opposé à l’Inter Milan ce samedi soir à l’Allianz Arena de Munich, le PSG aura pour objectif de soulever sa première Ligue des champions. Face à une équipe de l’Inter tout aussi motivée, Luis Enrique a décidé d’aligner son meilleur onze de départ avec notamment un Désiré Doué préféré à Bradley Barcola en attaque.

Le résumé du match

Et le PSG a réalisé une première période de rêve. Très bien rentrés dans leur match, les Rouge & Bleu ont asphyxié l’Inter qui n’arrivait pas à sortir de son camp. Et cette totale maîtrise a été logiquement récompensée par un but génial. Sur une passe cachée de Vitinha, Désiré Doué est trouvé dans la surface et a servi sur un plateau Achraf Hakimi, qui a puni les errements défensives son ancienne équipe (1-0, 12e). Et rapidement, les joueurs de Luis Enrique ont fait le break. Après l’excellente détermination de Willian Pacho pour éviter un corner, Khvicha Kvaratskhelia a lancé le contre avec Ousmane Dembélé. Le numéro 10 parisien a servi Désiré Doué à droite, dont le tir dévié par Federico Dimarco a surpris Yann Sommer (2-0, 20e). Deux buts après vingt minutes en finale de Ligue des champions, une première depuis 1956 et la première finale de C1. En face, l’Inter s’est montré très timide avec deux têtes non cadrées de Francesco Acerbi (23e) et Marcus Thuram (37e). C’est même le PSG qui était proche du troisième but juste avant la pause mais Ousmane Dembélé a manqué son dernier geste après une énième action de Désiré Doué (44e). En plein rêve, le PSG a largement dominé les débats dans ce premier acte (2-0).

Fil du match

Bonjour à toutes et à tous dans ce live-texte Canal Supporters autour de cette finale, on l’espère légendaire, entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan.

L’hymne de la Ligue des champions retentit à l’Allianz Arena !!!

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG, bon match à toutes et à tous. Il est l’heure de marquer l’histoire du PSG !!!

2′ Le bon ballon de Doué dans la profondeur pour Dembélé a été coupé par la défense intériste. Les Parisiens ont le monopole du ballon en ce début de rencontre.

5′ Le bon pressing de Dembélé gêne les relances de Sommer. Le numéro 10 parisien joue parfaitement son rôle.

7′ Le premier danger dans la surface de l’Inter. Sur un coup franc excentré de Vitinha, le ballon passe devant la surface. Sur un second centre, Marquinhos est trouvé de la tête mais trop compliqué pour redresser correctement le ballon.

9′ La première frappe cadrée du match pour Doué. Mais Sommer est vigilant est capte sans soucis.

11′ Trouvé sur le côté droit, Dembélé repique dans l’axe et frappe. Sommer capte sans soucis.

12′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSGGGGGGGGGG DE HAKIMIIIIIIIII (1-0). Sur une passe cachée magique de Vitihna, Doué est trouvé dans la surface et offre sur un plateau le ballon à Hakimi qui n’a plus qu’à pousser au fond des filets.

15′ Quelle entame du match du PSG, logiquement récompensé par ce but de l’ex de l’Inter, qui n’a pas laissé explosé sa joie face à son ancienne formation.

18′ La frappe de Kvara passe au-dessus après une remontée de balle rapide du PSG. Les Parisiens dominent largement les débats.

20′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUEEEEE SUR UN CONTRE ECLAIRRRRR (2-0). Après avoir sauvé un corner, Pacho sert Kvara qui lance Dembélé. Le numéro 10 parisien provoque balle au pied et sert Doué à droite. Le tir du Français est contré par Dimarco et trompe Sommer.

23′ Premier danger dans la surface parisienne. Trouvé sur corner, Acerbi ne cadre pas sa tête.

25′ Quel début de match de Doué, buteur et passeur décisif.

26′ Le PSG en totale maîtrise dans cette finale de Ligue des champions. C’est irréel.

27′ Nouvelle frappe cadrée pour le PSG de F.Ruiz. Sommer reste vigilant.

30′ Vitinha écarte à deux reprises le danger dans la surface du PSG. Face à un Inter qui sort un peu plus, la défense parisienne est en place.

35′ La maîtrise technique du PSG est incroyable.

36′ Soucis physique pour Nuno Mendes. Il va très certainement sortir.

37′ Belle défense de Pacho pour couper un centre de l’Inter.

37′ La voici la première occasion de l’Inter. Sur corner, Thuram prend le dessus mais ne cadre pas sa tête au second poteau.

38′ Nuno Mendes se met à terre. Ça semble terminer pour le Portugais.

39′ Après intervention des médecins, Nuno Mendes a repris sa place.

42′ Après un petit moment de flottement, le PSG a repris le contrôle du ballon.

44′ Dembélé proche du troisième but. Sur un centre Doué au second poteau, Dembélé ajuste mal son plat du pied. Dommage !!!

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 Après un bon travail sur son côté, la frappe déviée de Kvara passe juste à côté du poteau de Sommer. Sur le corner qui suit, le Géorgien ne cadre pas sa tête.

45’+3 C’est la pause à Munich. Le PSG a réalisé une première période de rêve avec deux buts d’avance grâce à Hakimi et Doué. Les Parisiens sont en totale maîtrise dans ce premier acte face à l’Inter.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté du PSG. Nuno Mendes reste sur la pelouse après sa petite alerte en première période. Il reste 45 minutes pour entrer dans l’histoire.

46′ Directement le PSG se procure une occasion. Après un ballon récupéré par Marquinhos au milieu, les Rouge & Bleu procèdent en contre et Kvara ne cadre pas sa frappe au bout.

50′ Kvara une nouvelle fois à côté du but. Il faut le tuer ce match.

52′ Dembélé n’arrive pas assez à enrouler son ballon et sa tentative passe à côté. Les Parisiens ont les cartouches pour marquer ce troisième but.

53′ Double changement pour l’Inter. Bisseck et Zalewski prennent la place de Pavard et Dimarco.

58′ En retard sur les interventions, les Parisiens commettent pas mal de fautes depuis le retour des vestiaires.

60′ Bonne sortie aérienne de Donnarumma.

61′ Quel contre rapide du PSG et Hakimi voit ton tir être dévié en corner. Ce dernier ne donnera rien.

62′ Terrible pour Bisseck qui doit céder sa place quelques minutes après son entrée en jeu en raison, d’une blessure. Il laisse sa place à Damian. Mkhitaryan cède également sa place à Augusto.

63′ BUTTTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLEEEEEE POUR DOUEEEEEEE. Quelle action des Parisiens. Après une talonnade de Dembélé dans le rond central, Vitinha remonte le ballon et trouve Doué qui trompe Sommer pour la deuxième fois de la soirée.

64′ Doué récolte un carton jaune après avoir retiré son maillot pour célébrer.

66′ Double buteur et passeur, Doué cède sa place à Barcola. Quel match du Français !!!!

Feuille de match Paris Saint-Germain / Inter Milan

Finale de Ligue des champions – Stade : Allianz Arena de Münich – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : M6 & Canal Plus – Arbitre principal : Istvan Kovacs – Arbitres assistants : Mihai Marica et Ferencz Tunyogi– Quatrième arbitre : João Pinheiro – VAR : Dennis Higler – Buts : Hakimi (12e), Doué (20e, 63e) – Cartons : Zalewski (55e), Doué (64e)

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué (Barcola, 66e), Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Tenas, Kimpembe, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Barcola (66e), Zaïre-Emery, Beraldo, Mbaye

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Doué (Barcola, 66e), Dembélé, Kvaratskhelia Le XI de l’Inter : Sommer – Pavard (Bisseck, 53e, Darmian ), Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco (Zalewski, 53e) – L.Martinez (c), M.Thuram Remplaçants : Gennaro, J.Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Augusto, Bisseck (53e), Darmian, Zalewski (53e), Taremi

: Sommer – Pavard (Bisseck, 53e, Darmian ), Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco (Zalewski, 53e) – L.Martinez (c), M.Thuram