Direct CS (LdC) – PSG / Newcastle (1-0) : Kvaratskhelia sort sur blessure

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot) face à Newcastle,, le PSG aura pour objectif de valider son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Objectif top 8 pour le PSG. Bien placé dans le haut du classement depuis le début de sa campagne européenne, le club de la capitale aura pour ambition d’y rester à l’issue de cette dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour éviter toute mauvaise surprise, les joueurs de Luis Enrique seront dans l’obligation de s’imposer face à Newcastle au Parc des Princes afin d’accéder directement aux huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, le coach parisien a réservé une surprise avec le retour de Matvey Safonov dans les buts et les retours d’Achraf Hakimi et João Neves dans le onze de départ.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Penalty pour le PSG !!! Lancé dans la profondeur, Barcola prend le meilleur sur son adversaire et après un coup de billard le ballon touche la main de Miley. Une décision validée par le VAR.

4′ OH NON DEMBELE VOIT SON TIR ÊTRE ARRÊTÉ PAR POPE.

6′ Malgré ce penalty manqué, le PSG est bien rentré dans son match.

8′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA (1-0). Quelle attaque rapide du PSG. Après une récupération de Dembélé, Kvaratskhelia est trouvé à droite puis sert Vitinha à l’entrée de la surface. Après une feinte de frappe qui élimine Hall, le Portugais marque d’un tir bien placé.

11′ Quelle occasion pour le PSG. Après un bon relais avec Zaïre-Emery dans la surface, Dembélé tente un tir enroulé mais Pope détourne.

13 Nouvelle situation pour le PSG. Après un bon travail de Barcola à gauche, le Français sert Vitinha à l’entrée de surface, qui réalise une nouvelle feinte de frappe avant de servir Kvaratskhelia. La frappe du Géorgien est trop écrasée.

18′ Excellente couverture de Pacho pour stopper une attaque de Newcastle.

20′ Sur un tacle mal maîtrisé d’Elanga, Kvaratskhelia se tord la cheville et souffre. Doué est parti à l’échauffement.

22′ Premier changement pour le PSG. Le malheureux Kvaratskhelia cède sa place à Doué. Le Géorgien rentre directement aux vestiaires.

24′ Quelle course défensive de Zaïre-Emery pour récupérer le ballon dans les pieds de Tonali.

30′ Depuis la sortie sur blessure de Kvaratskhelia, le match est retombé en intensité.

32′ Après une belle interception au rond central pour stopper une offensive des Magpies, Nuno Mendes progresse balle au pied et tente une frappe de loin, sans danger pour Pope.

38′ Trouvé sur un extérieur du pied de Doué, Pacho tente une reprise de volée au point de penalty mais cela file au-dessus du but de Pope.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Newcastle United

Huitième journée de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Slavko Vinčić – Arbitres assistants : Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič – Quatrième arbitre : David Šmajc – VAR : Christian Dingert et Sascha Stegemann – But : Vitinha (8e) – Carton : Elanga (20e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia (Doué, 22e), Dembélé, Barcola Remplaçants : Chevalier, James, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Doué (22e), L.Hernandez, Mayulu, Mbaye

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia (Doué, 22e), Dembélé, Barcola Le XI de Newcastle : Pope – Thiaw, Botman, Burn (c) – Miley, Ramsey, Tonali, Hall – Elanga, Woltemade, Willock Remplaçants : Ramsdale, Harris, Trippier, Wissa, Gordon, Barnes, Osula, J.Murphy, A.Murphy, Bruno Guimaraes, Shahar

: Pope – Thiaw, Botman, Burn (c) – Miley, Ramsey, Tonali, Hall – Elanga, Woltemade, Willock