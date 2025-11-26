Direct CS (LdC) – PSG / Tottenham (5-3) – Un Vitinha en feu pour un triplé

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille Tottenham en Ligue des champions avec pour objectif de conforter sa place dans le top 8 du classement général.

Pour son retour en Ligue des champions après la trêve internationale, le PSG affronte Tottenham dans le cadre de la 5e journée de la compétition. En cas de succès, le tenant du titre peut conforter sa place dans le top 8 et ainsi faire un pas supplémentaire pour une qualification directe pour la suite de la C1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur son trio de l’entrejeu, Joao Neves – Vitinha – Fabian Ruiz. Le coach parisien a aussi créé la surprise avec la titularisation de Quentin Ndjantou en faux numéro 9. L’événement du soir est la 500e apparition de Marquinhos.

Le résumé du match

Dans une première période où le PSG n’a pas réussi à mettre du rythme, le principal danger est venu des frappes de loin, mais ni Fabian Ruiz (8e) ni Khvicha Kvaratskhelia (17e) n’ont réussi à accrocher le cadre de Guglielmo Vicario. En face, Tottenham a posé des difficultés aux Rouge & Bleu de par leur bloc bas mais également leurs projections rapides vers l’avant. L’équipe de Thomas Frank n’a pas hésité à perturber les relances parisiennes. Et leur premier tir cadré du match a fait mouche. Sur un centre d’Archie Gray au second poteau, Randal Kolo Muani, prêté par le PSG, a parfaitement remisé pour Richarlison, qui n’avait plus qu’à conclure (0-1, 35e). Un coup de froid pour les Parisiens et le Parc des Princes. Mais les champions d’Europe ont pu compter sur Vitinha pour réchauffer l’atmosphère. Sur un corner rapidement joué à deux, Quentin Ndjantou a trouvé à l’entrée de la surface le Portugais, qui d’une frappe puissante somptueuse en première intention, a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause (1-1, 45e).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Tottenham. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Après une excellente sortie de balle du PSG, Zaïre-Emery est trouvé à l’entrée de la surface mais son tir est contré par la défense. Les Parisiens sont bien rentrés dans leur match.

7′ Les Spurs placent leur bloc assez haut malgré leur défense à cinq.

8′ Après une belle sortie de balle de Ndjantou, Kvaratskhelia trouve F.Ruiz dans l’axe. La frappe lointaine de l’Espagnol passe à côté du but de Vicario.

9′ Joao Neves dégage de la tête un coup-franc dangereux de Tottenham. Les Parisiens devront se méfier des coups de pied arrêtés de Tottenham.

11′ Trouvé dans la profondeur, Bergvall tire dans un angle fermé mais Chevalier reste vigilant sur sa ligne.

13′ Tottenham se montre de plus en plus. Sur une perte de balle parisienne, Gray rentre dans la surface et son centre est dégagé par Marquinhos. Les Parisiens ont pris trop de risque dans la sortie de balle.

15′ Les Anglais gagnent de plus en plus de duels et commencent à s’installer dans le camp parisien.

17′ Servi par Ndjantou, Kvaratskhelia enchaîne rapidement pour armer un tir enroulé à l’entrée de la surface. Cela passe juste à côté du but de Vicario.

20′ Sur une ouverture d’exception de Vitinha par dessus la défense, Zaïre-Emery tente un contrôle aérien mais Vicario s’interpose dans les airs à la lutte avec le Titi.

23′ Excellent retour défensif de Zaïre-Emery pour tacler en corner un contre mené par Spence.

23′ Chevalier dégage des poings le corner des Spurs et soulage sa défense.

27′ Les Parisiens remettent le pied sur le ballon avec un contre-pressing payant à la perte du ballon.

28′ Aucun tir cadré et seulement deux ballons touchés dans la surface adverse.

31′ Ça manque de rapidité dans les passes parisiennes face au bloc-bas des Anglais.

34′ Bon tacle de Marquinhos devant Spence.

35′ Ouverture du score de Tottenham (0-1). Sur un centre au second poteau pour Kolo Muani, le Français remise au second poteau pour Richarlison qui conclut de près.

42′ Les Parisiens n’arrivent pas à mettre du rythme dans ce premier acte.

45′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHAAAAAAA (1-0. Et quel bijou du Portugais. Sur un corner rapidement joué à deux, le numéro 17 parisien est trouvé à l’entrée de la surface par Ndjantou. En une touche, le milieu parisien envoie un pétard qui rentre avec l’aide de la transversale.

45’+2 Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Parc. En manque de rythme pendant toute la première période, le PSG a concédé l’ouverture du score par Richarlison. Il a fallu un bijou de Vitinha pour permettre aux Rouge & Bleu de regagner les vestiaires avec un score de parité (1-1).

46′ La seconde période débute avec un changement pour le PSG. Nuno Mendes cède sa place à L.Hernandez. Une potentielle blessure pour le Portugais.

49′ Bonne intervention défensive de Pacho sur un corner de Tottenham.

50′ BUT DE TOTTENHAM DE RANDAL KOLO MUANI (1-2). Sur un nouveau corner, Chevalier manque sa sortie face à Gray. Pacho parvient à sauver sur sa ligne dans un premier temps mais le ballon arrive sur Kolo Muani, qui ne montre aucune pitié envers le club auquel il appartient.

53′ Trouvé sur un centre de Zaïre-Emery, Barcola ne parvient pas à cadrer sa tête.

53′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE DE VITINHAAAAAAA (2-2). Trouvé par Kvaratskhelia à l’entrée de la surface, Vitinha se remet sur son pied gauche et place une frappe enroulée imparable pour Vicario.

56′ Nouveau changement pour le PSG. Barcola cède sa place à Lee.

59′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE FABIAN RUIZZZZZZZ (3-2). Sur un pressing payant de L.Hernandez, J.Neves sert immédiatement en talonade F.Ruiz dans la surface, qui d’une frappe en première intention donne l’avantage pour la première fois au PSG.

63′ Un PSG clinique avec 3 buts sur ses 3 tirs cadrés.

65′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE PACHOOOOO (4-2). Sur un corner tiré par Lee, Tottenham n’arrive pas à se dégager et Pacho est resté attentif pour conclure.

67′ La frappe enroulée de Lee est détournée par Vicario en corner.

72′ Les Parisiens ont désormais la mainmise sur le match.

73′ Réduction de l’écart de Tottenham et doublé de Kolo Muani (4-3). Sur une erreur de Vitinha, l’attaquant prêté par le PSG a de la réussite pour éliminer L.Hernandez puis trompe Chevalier d’un tir croisé.

74′ Excellent retour de Romero pour contrer Zaïre-Emery dans la surface.

75′ Penalty pour le PSG pour une main évidente de Romero sur un tir de Vitinha. Penalty incontestable.

76′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET TRIPLE POUR VITINHA. Le Portugais prend à contre-pied Vicario.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Tottenham

Cinquième journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Felix Zwayer – Arbitres assistants : Robert Kempter et Christian Dietz – Quatrième arbitre : Daniel Schlager – VAR : Sören Storks et Christian Dingert – Buts : Richarlison (35e), Vitinha (45e, 53e), Kolo Muani (50e, 73e), F.Ruiz (59e), Pacho (65e) – Carton : Bergvall (45’+2)

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 46e) – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Ndjantou, Barcola (Lee, 56e) Remplaçants : Safonov, James, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Dembélé, Lee (56e), L.Hernandez (46e), Mayulu, Mbaye

