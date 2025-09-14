Direct CS – Paris Saint-Germain / RC Lens (0-0) : Chevalier déjà décisif
Ce dimanche (17h15 sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le RC Lens en Ligue 1. Le début d’une semaine intense pour les Rouge & Bleu.
Le PSG retrouve la compétition ce dimanche. À l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, le club parisien accueille – au Parc des Princes – le RC Lens. Le début d’une belle série de matches pour les Rouge & Bleu. Et pour préparer au mieux cette période intense, Luis Enrique, privé de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, a composé une équipe remaniée. Des joueurs comme Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-In ont une belle occasion de se montrer tandis que certains cadres enchaînent tels qu’Achraf Hakimi, Vitinha et Bradley Barcola.
Fil du match
- 0′ Le coup d’envoi est donné par le RC Lens. Bon match à toutes et à tous !!!
- 0′ À noter que Luis Enrique n’est pas présent sur le banc, après son opération de la clavicule. C’est Rafel Pol, son adjoint, qui représente les Rouge & Bleu.
- 4′ Kvaratskhelia est au sol après une semelle d’Edouard sur son tibia. Le Géorgien a du mal à s’en remettre mais va pouvoir reprendre sa place.
- 8′ Coup franc indirect pour le RC Lens. Après une incompréhension avec Chevalier, Beraldo fait une passe en retrait pour son gardien, qui dans l’urgence détourne le ballon de la main.
- 9′ La frappe en force de Thauvin est repoussée par la poitrine de Chevalier. Beau réflexe du portier français.
4e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h15 – Diffuseur : BeIN Sports 1 – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Florent Batta – VAR : Wilfried Bien et William Lavis
- Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi
(cap.), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee –
Barcola, Ramos, Kvaratskhelia
- Remplaçants : Safonov, Marin, Kamara Marquinhos, Mendes, Pacho, Neves, Mayulu, Ruiz, Mbaye
- Le XI du RC Lens : Risser – Gradit,
Baidoo, Sarr, Aguilar – Thomasson (cap.), Sangaré, Udol – Thauvin,
Edouard, Guilavogui
- Remplaçants : Gurtner, Abdulhamid, Ganiou, Bulatovic, Bermont, Sotoca, Sima, Saïd, Fofana