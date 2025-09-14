Direct CS – Paris Saint-Germain / RC Lens (0-0) : Chevalier déjà décisif

Ce dimanche (17h15 sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le RC Lens en Ligue 1. Le début d’une semaine intense pour les Rouge & Bleu.

Le PSG retrouve la compétition ce dimanche. À l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, le club parisien accueille – au Parc des Princes – le RC Lens. Le début d’une belle série de matches pour les Rouge & Bleu. Et pour préparer au mieux cette période intense, Luis Enrique, privé de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, a composé une équipe remaniée. Des joueurs comme Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-In ont une belle occasion de se montrer tandis que certains cadres enchaînent tels qu’Achraf Hakimi, Vitinha et Bradley Barcola.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le RC Lens. Bon match à toutes et à tous !!!

0′ À noter que Luis Enrique n’est pas présent sur le banc, après son opération de la clavicule. C’est Rafel Pol, son adjoint, qui représente les Rouge & Bleu.

4′ Kvaratskhelia est au sol après une semelle d’Edouard sur son tibia. Le Géorgien a du mal à s’en remettre mais va pouvoir reprendre sa place.

8′ Coup franc indirect pour le RC Lens. Après une incompréhension avec Chevalier, Beraldo fait une passe en retrait pour son gardien, qui dans l’urgence détourne le ballon de la main.

9′ La frappe en force de Thauvin est repoussée par la poitrine de Chevalier. Beau réflexe du portier français.

4e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h15 – Diffuseur : BeIN Sports 1 – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Florent Batta – VAR : Wilfried Bien et William Lavis

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Marin, Kamara Marquinhos, Mendes, Pacho, Neves, Mayulu, Ruiz, Mbaye

: Risser – Gradit, Baidoo, Sarr, Aguilar – Thomasson (cap.), Sangaré, Udol – Thauvin, Edouard, Guilavogui