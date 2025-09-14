Barcola
Image : psg.fr

Direct CS – Paris Saint-Germain / RC Lens (0-0) : Chevalier déjà décisif

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum14 septembre 2025

Ce dimanche (17h15 sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le RC Lens en Ligue 1. Le début d’une semaine intense pour les Rouge & Bleu.

Le PSG retrouve la compétition ce dimanche. À l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, le club parisien accueille – au Parc des Princes – le RC Lens. Le début d’une belle série de matches pour les Rouge & Bleu. Et pour préparer au mieux cette période intense, Luis Enrique, privé de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, a composé une équipe remaniée. Des joueurs comme Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-In ont une belle occasion de se montrer tandis que certains cadres enchaînent tels qu’Achraf Hakimi, Vitinha et Bradley Barcola.

Fil du match

  • 0′ Le coup d’envoi est donné par le RC Lens. Bon match à toutes et à tous !!!
  • 0′ À noter que Luis Enrique n’est pas présent sur le banc, après son opération de la clavicule. C’est Rafel Pol, son adjoint, qui représente les Rouge & Bleu.
  • 4′ Kvaratskhelia est au sol après une semelle d’Edouard sur son tibia. Le Géorgien a du mal à s’en remettre mais va pouvoir reprendre sa place.
  • 8′ Coup franc indirect pour le RC Lens. Après une incompréhension avec Chevalier, Beraldo fait une passe en retrait pour son gardien, qui dans l’urgence détourne le ballon de la main.
  • 9′ La frappe en force de Thauvin est repoussée par la poitrine de Chevalier. Beau réflexe du portier français.

4e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h15 – Diffuseur : BeIN Sports 1 – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Florent Batta – VAR : Wilfried Bien et William Lavis

  • Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Barcola, Ramos, Kvaratskhelia
    • Remplaçants : Safonov, Marin, Kamara Marquinhos, Mendes, Pacho, Neves, Mayulu, Ruiz, Mbaye
  • Le XI du RC Lens : Risser – Gradit, Baidoo, Sarr, Aguilar – Thomasson (cap.), Sangaré, Udol – Thauvin, Edouard, Guilavogui
    • Remplaçants : Gurtner, Abdulhamid, Ganiou, Bulatovic, Bermont, Sotoca, Sima, Saïd, Fofana
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum14 septembre 2025

Articles similaires

Psg joie

PSG / Lens – Annoncez votre pronostic

14 septembre 2025
Lee luis enrique

PSG / Lens – Les compositions officielles

14 septembre 2025
Psg joie

Séries, victoires, buts… Les chiffres clés avant PSG / Lens

14 septembre 2025
Coman Zaïre Emery

Coman : « J’étais content de voir le PSG remporter la C1 »

14 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page