Direct CS – PSG / Atalanta (2-0, MT) – Un bijou de Kvara pour faire le break !!!

Ce mercredi (21h sur Canal Plus), le PSG accueille l’Atalanta Bergame pour son entrée en lice en Ligue des champions. Et les champions d’Europe auront un statut à respecter.

Le PSG remet son titre en jeu dans cette édition 2025-2026 de Ligue des champions. Et pour rêver d’un nouveau sacre en juin 2026, les Rouge & Bleu auront à coeur de débuter parfaitement cette phase de ligue de la compétition. Pour son entrée en lice, le club parisien accueille l’Atalanta Bergame avec quelques blessés importants (Désiré Doué et Ousmane Dembélé). Ainsi, Luis Enrique a aligné son équipe la plus compétitive avec une surprise en attaque en la présence de Senny Mayulu.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par l’Atalanta. Bon match à toutes et à tous !!!

1′ À noter que Luis Enrique a décidé de suivre cette première période depuis les tribunes, comme face au RC Lens.

3′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MARQUINHOS (3-0). Après un pressing haut de Marquinhos et un ballon récupéré, le capitaine parisien poursuit son action et profite d’une passe de F.Ruiz pour conclure de près. Début de match parfait des Parisiens.

5′ Quelle occasion pour Nuno Mendes !!! Trouvé sur une longue transversale de Marquinhos, Nuno Menes est trouvé dans la surface mais son tir est détourné en corner par le portier.

7′ Les Italiens sont étouffés par le pressing parisien.

8′ Barcola tout proche du 2-0. Après une nouvelle action bien construite, Hakimi trouve Barcola en retrait, le tir du Français est stoppé sur sa ligne par Carnesecchi. C’est irrespirable pour les Bergamasques.

11′ Le poteau pour le PSG !!! Trouvé dans la profondeur, F.Ruiz sert en talonnade Hakimi, dont le tir est dévié par Carnesecchi sur son poteau. Le 2-0 est très proche.

13′ Le centre au second poteau de Nuno Mendes était proche d’être repris par Mayulu.

15′ Déjà sept tirs, dont quatre cadrés, pour le PSG après un quart d’heure de jeu.

18′ Premier danger dans la surface parisienne. Heureusement, la frappe de Kossounou, à l’entrée de la surface, passe largement au-dessus.

20′ Encore une action de grande classe du PSG avec une grosse ressortie de balle. Cela se conclut par une frappe trop molle de F.Ruiz.

22′ BUT REFUSE POUR BARCOLA. Après avoir contré un dégagement adverse, le Français se présente face à Carnesecchi et remporte son duel. Mais sur la passe de F.Ruiz, le numéro 29 parisien était en position de hors-jeu.

32′ Après cette grosse demi-heure, le PSG doit désormais trouver son second souffle et l’Atalanta se procure quelques possessions de balle.

36′ Après une récupération de Mayulu dans la surface adverse, Barcola est à la lutte avec Hien pour tenter de récupérer le ballon. Cela finit dans les gants de Carnesecchi.

39′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAAAA (2-0). Quelle percée du Géorgien balle au pied. Il part du milieu de terrain, progresse balle au pied et dégaine une frappe puissante à l’entrée de la surface. Les Parisiens font le break.

42′ VAR en cours pour un potentiel penalty pour le PSG. Dans la surface, Marquinhos se fait écraser le talon par Musa.

43′ Penalty pour le PSG et carton jaune pour Musa !!!

44′ OH NON C’EST MANQUÉ. Sans élan, Barcola manque complètement son penalty et Carnesecchi capte.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Parc des Princes. Largement dominateurs, les Parisiens sont devant au score grâce à des réalisations de Marquinhos et Kvaratskhelia. Barcola a manqué un penalty juste avant la pause.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Atalanta Bergame

1ère journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Sandro Schärer – Arbitres assistants : Stéphane De Almeida et Jonas Erni – Quatrième arbitre : Lionel Tschudi – VAR : Bastian Dankert et Fedayi San – Buts : Marquinhos (3e), Kvaratskhelia (39e) – Carton : Musa (44e).

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, N. Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Remplaçants : Safonov, Marin, Zabarnyi, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Zaïre-Emery, Mbaye

: Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, N. Mendes – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Le XI de l’Atalanta : Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti – Bellanova, Musa, De Roon (c), Bernasconi – Pasalic – De Ketelaere, Maldini Remplaçants : Rossi, Sportiello, Sulemana, Samardzic, Obric, Camara, Scalvini, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstovic

: Carnesecchi – Kossounou, Hien, Djimsiti – Bellanova, Musa, De Roon (c), Bernasconi – Pasalic – De Ketelaere, Maldini