Direct CS – Luis Enrique fait beaucoup de changements pour tenter de renverser le score !

Dans la nuit de jeudi à vendredi (3h en France sur DAZN), le PSG affronte Botafogo pour son deuxième match de Coupe du monde des clubs et peut déjà faire un grand pas pour les huitièmes de finale.

Le PSG retrouve le Rose Bowl de Pasadena. Après leur victoire éclatante face à l’Atlético de Madrid (4-0) il y a quelques jours, les champions d’Europe affrontent Botafogo dans la « finale » de ce groupe B. En cas de succès, les joueurs de Luis Enrique feront un grand pas pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs avant leur dernier match face à Seattle Sounders (23 juin). Pour valider cet objectif, le coach parisien a aligné une équipe avec pas mal de changements dès le coup d’envoi. En défense, en plus des habituels Hakimi et Pacho, ce sont Beraldo et Lucas Hernandez qui démarreront cette rencontre. Au milieu de terrain, Warren Zaire-Emery remplace Joao Neves tandis que Senny Mayulu est aussi dans le onze de départ à la place de Fabian Ruiz. Comme contre l’Atletico Madrid, Vitinha, Doué, Kvaratskelia et Gonçalo Ramos ont de nouveau eu la confiance de Luis Enrique. À noter le retour de Bradley Barcola sur le banc de touche.

Fil du match

0′ Bonsoir ou bonjour à tous ! Le PSG affronte Botafogo pour se qualifier pour les huitièmes de finale !

1′ La première frappe de Kvara et bel arrêt du portier adverse

10′ Roulettes, crochets… Désiré Doué se met en mode brazil ce soir !!

25′ Paris monopolise la balle et domine les débats… reste désormais à marquer !

26′ Beau retour de Beraldo dans le duel aérien

30′ Pause fraicheur avec les consignes de Luis Enrique !

36′ BUT DE BOTAFOGO. Igor Jesus ouvre le score contre le cours du jeu et profite d’une mésentente entre Pacho et Beraldo. 1-0

45+4′ Paris continue de faire le siège dans la surface adverse… mais ne trouve pas la faille

45’+6′ C’est la mi-temps et Paris est MENÉ par Botafogo sur leur seul tir cadré du match…

Que retenez-vous de cette 1ere MT ?!

46′ Le match reprend, pas de changement des deux côtés

51′ On était tout proche de l’égalisation de Ramos mais beau réflexe (volontaire ?) de John Victor… ça se rapproche !

56′ QUADRUPLE CHANGEMENTS côté PSG : Joao Neves ; Nuno Mendes ; Fabian Ruiz ; Bradley Barcola entrent. Sortie de Zaïre Emery ; Mayulu ; Ramos ; Hernandez

58′ Coup franc d’Hakimi… Mais ça passe au-dessus

Feuille de match Paris Saint-Germain / Botafogo

Deuxième journée de la Coupe du monde des Clubs – Stade : Rose Bowl Stadium – Horaire : 03h – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Drew Fische

Le XI du PSG : Donnarumma, Hernandez, Beraldo, Pacho, Hakimi, Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu, Kvaratskhelia, Desie Doue, Ramos

: Donnarumma, Hernandez, Beraldo, Pacho, Hakimi, Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu, Kvaratskhelia, Desie Doue, Ramos Le XI de Botafogo : John Victor, Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Artur, Savarino, Allan, Igor Jesus