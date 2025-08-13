Direct CS – PSG / Tottenham

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Tottenham à l’occasion de la Supercoupe d’Europe avec pour ambition de parfaitement lancer sa saison 2025-2026.

Le PSG lance sa saison 2025-2026. Et les Rouge & Bleu ont déjà un gros objectif avec cette Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour le premier match de cet nouvel exercice, Luis Enrique s’appuie sur sa nouvelle recrue au poste de gardien de but, Lucas Chevalier. Avec la suspension de João Neves, Warren Zaïre-Emery aura aussi une belle occasion de se montrer tandis que Désiré Doué est aligné dans l’entrejeu dans une équipe à vocation offensive avec Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé.

Supercoupe d’Europe – Stade : Stadio Friuli – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Joao Pinheiro – Arbitres assistants : Bruno Jesus et Luciano Maia – Quatrième arbitre : Elchin Masiyev – VAR : Tiago Martins

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Marin, Beraldo, F.Ruiz, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Kamara, Mbaye

: Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI de Tottenham : Vicario – Porro, Romero (c), Danso, Van de Ven – Bentancur, Sarr, Palhinha – Kudus, Richarlison, Spence Remplaçants : Kinsky, Austin, Tell, Gray, Bergvall, Solanke, Johnson, Odobert, B.Davies, Byfield, Vuskovic

