Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG devra reprendre sa marche en avant en Ligue 1 avec son déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg.

Le PSG débute son marathon de matches ce vendredi à Strasbourg. Après son match nul décevant face au Stade Brestois (2-2), le club parisien devra montrer des signes d’amélioration dans le jeu avant les échéances importantes. Et pour cette rencontre face aux Alsaciens, Luis Enrique a une nouvelle fois réservé quelques surprises dans son onze avec les titularisations de Lucas Beraldo dans l’axe et de Carlos Soler au poste de latéral droit. De son côté, Vitinha est laissé sur le banc. Le trio offensif Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé est aligné.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné le RC Strasbourg. Bon match à tous !!!

1′ Premières grosse situation pour Strasbourg. Après un gros cafouillage dans la surface parisienne, Sahi Dion voit sa frappe à bout portant être détournée par un Donnarumma magistral sur sa ligne.

4′ Penalty pour le PSG !!! Après une percée de Kolo Muani balle au pied, Perrin tacle l’attaquant parisien à retardement.

6′ OH NON KYLIAN BUTE SUR BELLAAROUCH.

15′ À noter le bon début de match de Kolo Muani. Le Français se montre disponible et adroit sur son côté gauche.

19′ Après une mauvaise remise de la tête de Soler, Habib Diarra profite de cette erreur pour armer une grosse frappe depuis l’extérieur de la surface mais ça touche la transversale de Donnarumma.

22′ Alerte pour Lucas Hernandez au niveau du genou. Il est soigné sur le bord de la pelouse

23′ Le Français revient sur le terrain

26′ Belle défense d’Ugarte pour contrer une frappe d’Habib Diarra.

30′ Carton jaune pour Lucas Hernandez suite à une faute sur Mwanga

31′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (0-1). Les Parisiens profitent d’une grosse erreur de Bellaarouch. Le dégagement du portier strasbourgeois est contré par Asensio. Le ballon revient sur Mbappé qui profite du cadeau pour marquer dans le but vide . Sa 20e réalisation de la saison en Ligue 1.

. 39′ Après une récupération au milieu de terrain, Kolo Muani mène une attaque rapide et profite des appels de ses partenaires pour tenter sa chance à l’extérieur de la surface. Mais ça passe à côté.

40′ Mbappé se tient le coude gauche après un duel avec Senaya

45′ Cinq minutes de temps additionnel

Feuille de match Strasbourg / PSG

20e journée de Ligue 1 – Stade : La Meinau – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Julien Pacelli et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Gaël Angoula – VAR : Jérémie Pignard et Mehdi Mokhtari – But : Mbappé (31′) Cartons : Sissoko (26′), L.Hernandez (30′)