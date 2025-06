Direct CS – Seattle Sounders / PSG (0-2) : Les Parisiens font le break !!!

Ce lundi soir (21h sur DAZN), le PSG affronte Seattle Sounders pour son dernier match de groupe avec pour objectif une qualification pour les huitièmes de finale de Coupe du monde des clubs.

Opposé au Seattle Sounders pour son dernier match de phase de groupes de cette Coupe du monde des clubs, le PSG devra s’imposer pour assurer une place en huitième de finale de la compétition. Et pour cela, Luis Enrique a décidé d’aligner sa meilleure équipe possible avec la titularisation surprise de Senny Mayulu en attaque. De retour à l’entraînement collectif il y a quelques jours, Ousmane Dembélé n’est toujours pas présent sur la feuille de match.

Le résumé du match

Après quelques minutes de mise en route, le PSG a pris le contrôle du match en confisquant le ballon. La première occasion est à mettre à l’actif de Désiré Doué mais le tir puissant du Français a été détournée en corner par Stefan Frei (12e). En face, la formation de MLS a failli profiter d’une erreur de relance de Gianluigi Donnarumma pour ouvrir le score (19e). Poussifs, les Rouge & Bleu ont tenté leur chance de loin à l’image de Désiré Doué (15e, 30e) ou encore Khvicha Kvaratskhelia (16e) mais sans réussir à inquiéter le portier adverse. Et à force de pousser, les champions d’Europe ont réussi à ouvrir le score. Sur un corner mal renvoyé par la défense des Sounders, Vitinha a vu sa frappe à l’entrée de la surface être détournée involontairement par le dos d’un Khvicha Kvaratskhelia chanceux (0-1, 35e). Un résultat logique à la pause pour une équipe parisienne qui n’a pas eu à forcer son talent (0-1).

En seconde période, les Parisiens ont rapidement voulu faire le break et ont mis la pression sur le bloc adverse mais Désiré Doué a buté sur la défense adverse après une belle action collective (56e). Puis, Joao Neves n’a pas réussi à convertir le bon centre d‘Achraf Hakimi (60e). À force de pousser, le PSG a fini par faire le break grâce à l’international marocain. Sur un contre-éclair, Bradley Barcola a servi intelligemment le latéral droit qui a pris tout son temps pour conclure (0-2, 66e). Un but qui a mis fin à tout suspense dans cette rencontre. Les Rouge & Bleu étaient même proches d’un troisième but mais le tir de Warren Zaïre-Emery a été sauvé sur sa ligne par Nouhou Tolo (85e).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!!

3′ Pour l’instant, les Sounders mettent la pression pour gêner les relances parisiennes.

8′ Belle défense de Pacho dans le rond central pour stopper une offensive adverse.

10′ Le PSG n’est pas encore rentré dans sa rencontre et n’arrive pas à se montrer dangereux.

12′ La voici la première occasion du PSG. Trouvé sur un centre de Kvaratskhelia, Hakimi sert en retrait pour Doué. La frappe lourde de l’international français est détournée en corner par le portier adverse.

15′ Le PSG commence à prendre le contrôle du match avec une nouvelle frappe de Doué. Mais la tentative du Français n’inquiète pas Frei.

16′ C’est au tour de Kvaratskhelia de prendre sa chance de loin, mais Frei capte sans problème.

19′ Quel risque pris par Donnarumma. Après une passe en retrait appuyée de Ruiz, l’Italien prend des risques dans sa relance et se manque mais la formation de MLS n’en profite pas.

25′ Il y a trop d’imprécisions dans le dernier geste des Parisiens pour espérer mettre plus en danger la défense de Seattle.

30′ Nouveau tir de Doué. Le tir à l’entrée de la surface du numéro 14 parisien trouve les gants de Frei.

35′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIA (1-0). Sur un corner tiré par Nuno Mendes, la défense de Seattle se dégage mal et le ballon revient sur Vitinha. Le tir à l’entrée de la surface du Portugais est détourné involontairement par le dos de Kvaratskhelia, qui marque avec de la réussite.

36′ Une ouverture du score logique pour les champions d’Europe, qui avaient confisqués le ballon depuis plusieurs minutes.

44′ Carton jaune pour J.Neves après une semelle sur Vargas.

45′ Sur un contre bien mené, Doué trouve parfaitement Hakimi dans la profondeur. En bout de course, le Marocain ne cadre pas sa frappe.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause. Le PSG a fait le plus dur dans cette rencontre en ouvrant le score grâce à un Khvicha Kvaratskhelia opportuniste face à Seattle (1-0). Les Parisiens sont pour l’instant qualifiés pour les huitièmes de finale.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

52′ Les Parisiens remettent de la pression pour marquer ce deuxième but.

56′ Quelle opportunité manquée par Doué. Sur une action magnifiquement construite, Kvratskhelia rentre dans la surface et sert au second poteau Doué. Le Français voit son tir être détourné par un défenseur adverse.

60′ Nouvelle grosse situation pour le PSG. Sur un excellent centre d’Hakimi, J.Neves tente de reprendre le ballon d’un pointu mais ça passe à côté.

63′ Double changement pour le PSG. Kvaratskhelia et J.Neves cèdent leur place à Barcola et Zaïre-Emery.

66′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG D’HAKIMIIIIIIII (0-2). Sur un contre éclair, le PSG a puni Seattle. Lancé dans la profondeur dans son couloir droit, Barcola repique dans l’axe et sert intelligemment Hakimi au second poteau. En prenant son temps, le Marocain trompe Frei.

77′ Nouveau changement pour le PSG. Mayulu cède sa place à G.Ramos.

80′ Avec le match nul entre Botafogo et l’Atlético (0-0), le PSG est pour l’instant deuxième de son groupe.

82′ Dernier changement pour le PSG. Mbaye prend la place de Doué.

85′ Zaïre-Emery était proche de marquer le troisième but du PSG. Sur un centre, le Titi est trouvé au second poteau et voit son tir être sauvé sur la ligne par Tolo.

88′ Deux situations coup sur coup pour Seattle. Mais la formation américaine n’arrive pas à réduire la marque.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+2 L’Atlético de Madrid a ouvert le score face à Botafogo (1-0). Avec ce résultat, les Parisiens sont pour l’instant premier de leur groupe.

Feuille de match Seattle Sounders / Paris Saint-Germain

Troisième journée de la Coupe du monde des clubs – Stade : Lumen Field – Horaire : 21h (heure française) – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Cristián Marcelo Garay Reyes – Buts : Kvaratskhelia (35e), Hakimi (66e) – Carton : J.Neves (44e).

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves (Zaïre-Emery, 63e), Vitinha, F.Ruiz – Doué (Mbaye, 82e), Mayulu (G.Ramos, 77e), Kvaratskhelia (Barcola, 63e) Remplaçants : Safonov, Tenas, Kimpembe, Beraldo, G.Ramos (77e), Lee, Moscardo, L.Hernandez, Barcola (63e), Zaïre-Emery (63e), Kamara, Mbaye (82e)

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves (Zaïre-Emery, 63e), Vitinha, F.Ruiz – Doué (Mbaye, 82e), Mayulu (G.Ramos, 77e), Kvaratskhelia (Barcola, 63e) Le XI de Seattle : Frei (c), A.Roldan, Ragen, Bell (Minoungou, 72e), Tolo – C.Roldan, Vargas (Morris, 87e) – Kent (Kossa-Rienzi, 57e), Rusnak (Leyva, 72e), Rothrock – J.Ferreira (Musovski, 57e) Remplaçants : Tousa, J.Paulo, De la Vega, Morris (87e), Musovski (57e), Kim, Baker-Whiting, Thomas, Gomez, Castro, Baker, Leyva (72e), Kossa-Rienzi (57e), Minoungou (72e), De Rosario

: Frei (c), A.Roldan, Ragen, Bell (Minoungou, 72e), Tolo – C.Roldan, Vargas (Morris, 87e) – Kent (Kossa-Rienzi, 57e), Rusnak (Leyva, 72e), Rothrock – J.Ferreira (Musovski, 57e)