Direct CS – Toulouse / PSG (1-5, 2e MT) Dembélé s’offre un doublé

Ce samedi soir, le PSG se déplace à Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront faire la passe de trois avant la trêve internationale.

Après avoir battu Nantes (0-1) et Angers (1-0), le PSG se déplace à Toulouse ce samedi soir pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Senny Mayulu, qui a repris l’entraînement collectif hier après une blessure à la cuisse droite, est absent. Laissé au repos contre les Angevins en raison d’une gêne musculaire, Khvicha Kvaratskhelia a bien fait son retour dans le groupe, mais commence cette rencontre sur le banc. Le coach du PSG a décidé d’aligner une équipe très compétitive pour tenter de remporter son troisième match en trois journées de championnat.

Deuxième titularisation pour Illia Zabarnyi

Dans les buts, Lucas Chevalier a été choisi sans surprise. Achraf Hakimi enchaîne dans le couloir droit de la défense. L’international portera même le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, qui prend place sur le banc. La charnière centrale est la même qu’avait alignée le coach du PSG sur la pelouse de La Beaujoire contre Nantes, Illia Zabarnyi–Lucas Beraldo. Le couloir gauche est lui occupé par Nuno Mendes. Pour l’entrejeu, c’est le tir type avec Joao Neves et Fabian Ruiz qui entourent Vitinha, placé en numéro 6. En attaque, Luis Enrique a décidé d’aligner le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola.

Fil du match

0′ Toulouse donne le coup d’envoi du match

donne le coup d’envoi du match 4′ Première situation pour Toulouse avec un coup franc aux 25 mètres après une faute de Nuno Mendes

avec un coup franc aux 25 mètres après une faute de 5′ Le coup franc frappé par Donnum est repoussé par le mur

est repoussé par le mur 7′ But pour le PSG et quel but (0-1). Sur un coup franc de Vitinha, le ballon est cafouillé dans la surface. Joao Neves récupère le ballon et propulse le ballon dans les buts sur un retourné

9′ Déjà un deuxième but pour le PSG (0-2). Parfaitement lancé en profondeur par Fabian Ruiz, Bradley Barcola se défait de son défenseur et fait trembler les filets de Guillaume Restes

11′ Nouvelle situation du PSG avec un centre de Vitinha et une tête de Joao Neves qui passe au-dessus du but toulousain

avec un centre de et une tête de qui passe au-dessus du but toulousain 15′ Troisième but pour le PSG. Joao Neves s’offre un doublé et un deuxième retourné ! Sur un une-deux à l’entrée de la surface entre Achraf Hakimi et Lucas Beraldo, l’international marocain centre. Le ballon revient sur Joao Neves qui contrôle de la poitrine et qui marque un deuxième retourné. Incroyable !

25′ Quelle intervention défensive de Lucas Beraldo qui stoppe une contre-attaque toulousaine

qui stoppe une contre-attaque toulousaine 28′ Penalty pour le PSG après une faute de Casseres sur Désiré Doué

après une faute de sur 30′ Et de quatre pour le PSG ! Ousmane Dembélé se présente et transforme. Le PSG écrase Toulouse (0-4)

37′ But pour Toulouse . Sur un corner toulousain, Lucas Chevalier repousse une frappe toulousaine sur Cresswell qui propulse le ballon au fond des filets (1-4). Après consultation de la VAR, l’arbitre accorde le but

. Sur un corner toulousain, repousse une frappe toulousaine sur qui propulse le ballon au fond des filets (1-4). Après consultation de la VAR, l’arbitre accorde le but 45′ Cinq minutes de temps additionnel

45+1′ Vitinha tente sa chance à l’entrée de la surface mais sa tentative est repoussée en corner

tente sa chance à l’entrée de la surface mais sa tentative est repoussée en corner 45’+4 Dans la surface, Bradley Barcola décale Désiré Doué qui voit sa frappe trouvé le poteau droit

décale qui voit sa frappe trouvé le poteau droit 45+5′ L’arbitre siffle un penalty pour Toulouse après une faute de Nuno Mendes sur Donnum

après une faute de sur 45+6 ‘ Magri se présente et voit sa frappe repoussée par Lucas Chevalier. Mais l’arbitre décide de faire retirer le penalty. Casseres se présente cette fois et Lucas Chevalier repousse de nouveau la tentative toulousaine

se présente et voit sa frappe repoussée par Mais l’arbitre décide de faire retirer le penalty. se présente cette fois et Lucas Chevalier repousse de nouveau la tentative toulousaine 45+8′ L’arbitre siffle la mi-temps. Le PSG a totalement dominé cette première période et s’est un peu relâché dans les dix dernières minutes. Il a encaissé un but et aurait pu en prendre un deuxième. Mais Lucas Chevalier a stoppé deux penaltys coup sur coup (1-4)

a totalement dominé cette première période et s’est un peu relâché dans les dix dernières minutes. Il a encaissé un but et aurait pu en prendre un deuxième. Mais a stoppé deux penaltys coup sur coup (1-4) 46′ Le match reprend. Luis Enrique a réalisé deux changements avec les entrées en jeu de Willian Pacho et Warren Zaïre-Emery en lieu et place de Nuno Mendes et Vitinha

a réalisé deux changements avec les entrées en jeu de et en lieu et place de et 47′ Le PSG reprend le pied sur le ballon et se procure la première occasion de la seconde période. Achraf Hakimi tente sa chance de l’extérieur de la surface et voit Guillaume Restes repousser sa tentative. Le ballon revient dans les pieds d’Ousmane Dembélé qui voit sa frappe déviée en corner

reprend le pied sur le ballon et se procure la première occasion de la seconde période. tente sa chance de l’extérieur de la surface et voit repousser sa tentative. Le ballon revient dans les pieds qui voit sa frappe déviée en corner 48′ Trouvé sur le côté gauche de la surface toulousaine par Zaïre-Emery , Bradley Barcola tente sa chance et est déséquilibré par Sidibé . L’arbitre ne siffle pas de penalty dans un premier temps. Après consultation de la VAR, il accorde le penalty.

, tente sa chance et est déséquilibré par . L’arbitre ne siffle pas de penalty dans un premier temps. Après consultation de la VAR, il accorde le penalty. 51′ 5-1 pour le PSG ! Ousmane Dembélé se présente et tire du même côté. Il prend à contre-pied le gardien toulousain pour s’offrir un doublé

Feuille de match Toulouse FC / Paris Saint-Germain

3e journée de Ligue 1 – Stade : Stadium de Toulouse – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Eric Wattellier – Arbitres assistants : Alexis Auger et Nicolas Durand – Quatrième arbitre : Rémi Landry – VAR : Cyril Gringore et Mehdi Stéphane Bré