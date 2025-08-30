Direct CS – Toulouse / PSG (1-5, 2e MT) Dembélé s’offre un doublé
Ce samedi soir, le PSG se déplace à Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront faire la passe de trois avant la trêve internationale.
Après avoir battu Nantes (0-1) et Angers (1-0), le PSG se déplace à Toulouse ce samedi soir pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Senny Mayulu, qui a repris l’entraînement collectif hier après une blessure à la cuisse droite, est absent. Laissé au repos contre les Angevins en raison d’une gêne musculaire, Khvicha Kvaratskhelia a bien fait son retour dans le groupe, mais commence cette rencontre sur le banc. Le coach du PSG a décidé d’aligner une équipe très compétitive pour tenter de remporter son troisième match en trois journées de championnat.
Deuxième titularisation pour Illia Zabarnyi
Dans les buts, Lucas Chevalier a été choisi sans surprise. Achraf Hakimi enchaîne dans le couloir droit de la défense. L’international portera même le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, qui prend place sur le banc. La charnière centrale est la même qu’avait alignée le coach du PSG sur la pelouse de La Beaujoire contre Nantes, Illia Zabarnyi–Lucas Beraldo. Le couloir gauche est lui occupé par Nuno Mendes. Pour l’entrejeu, c’est le tir type avec Joao Neves et Fabian Ruiz qui entourent Vitinha, placé en numéro 6. En attaque, Luis Enrique a décidé d’aligner le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola.
Fil du match
- 0′ Toulouse donne le coup d’envoi du match
- 4′ Première situation pour Toulouse avec un coup franc aux 25 mètres après une faute de Nuno Mendes
- 5′ Le coup franc frappé par Donnum est repoussé par le mur
- 7′ But pour le PSG et quel but (0-1). Sur un coup franc de Vitinha, le ballon est cafouillé dans la surface. Joao Neves récupère le ballon et propulse le ballon dans les buts sur un retourné
- 9′ Déjà un deuxième but pour le PSG (0-2). Parfaitement lancé en profondeur par Fabian Ruiz, Bradley Barcola se défait de son défenseur et fait trembler les filets de Guillaume Restes
- 11′ Nouvelle situation du PSG avec un centre de Vitinha et une tête de Joao Neves qui passe au-dessus du but toulousain
- 15′ Troisième but pour le PSG. Joao Neves s’offre un doublé et un deuxième retourné ! Sur un une-deux à l’entrée de la surface entre Achraf Hakimi et Lucas Beraldo, l’international marocain centre. Le ballon revient sur Joao Neves qui contrôle de la poitrine et qui marque un deuxième retourné. Incroyable !
- 25′ Quelle intervention défensive de Lucas Beraldo qui stoppe une contre-attaque toulousaine
- 28′ Penalty pour le PSG après une faute de Casseres sur Désiré Doué
- 30′ Et de quatre pour le PSG ! Ousmane Dembélé se présente et transforme. Le PSG écrase Toulouse (0-4)
- 37′ But pour Toulouse. Sur un corner toulousain, Lucas Chevalier repousse une frappe toulousaine sur Cresswell qui propulse le ballon au fond des filets (1-4). Après consultation de la VAR, l’arbitre accorde le but
- 45′ Cinq minutes de temps additionnel
- 45+1′ Vitinha tente sa chance à l’entrée de la surface mais sa tentative est repoussée en corner
- 45’+4 Dans la surface, Bradley Barcola décale Désiré Doué qui voit sa frappe trouvé le poteau droit
- 45+5′ L’arbitre siffle un penalty pour Toulouse après une faute de Nuno Mendes sur Donnum
- 45+6 ‘ Magri se présente et voit sa frappe repoussée par Lucas Chevalier. Mais l’arbitre décide de faire retirer le penalty. Casseres se présente cette fois et Lucas Chevalier repousse de nouveau la tentative toulousaine
- 45+8′ L’arbitre siffle la mi-temps. Le PSG a totalement dominé cette première période et s’est un peu relâché dans les dix dernières minutes. Il a encaissé un but et aurait pu en prendre un deuxième. Mais Lucas Chevalier a stoppé deux penaltys coup sur coup (1-4)
- 46′ Le match reprend. Luis Enrique a réalisé deux changements avec les entrées en jeu de Willian Pacho et Warren Zaïre-Emery en lieu et place de Nuno Mendes et Vitinha
- 47′ Le PSG reprend le pied sur le ballon et se procure la première occasion de la seconde période. Achraf Hakimi tente sa chance de l’extérieur de la surface et voit Guillaume Restes repousser sa tentative. Le ballon revient dans les pieds d’Ousmane Dembélé qui voit sa frappe déviée en corner
- 48′ Trouvé sur le côté gauche de la surface toulousaine par Zaïre-Emery, Bradley Barcola tente sa chance et est déséquilibré par Sidibé. L’arbitre ne siffle pas de penalty dans un premier temps. Après consultation de la VAR, il accorde le penalty.
- 51′ 5-1 pour le PSG ! Ousmane Dembélé se présente et tire du même côté. Il prend à contre-pied le gardien toulousain pour s’offrir un doublé
Feuille de match Toulouse FC / Paris Saint-Germain
3e journée de Ligue 1 – Stade : Stadium de Toulouse – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Eric Wattellier – Arbitres assistants : Alexis Auger et Nicolas Durand – Quatrième arbitre : Rémi Landry – VAR : Cyril Gringore et Mehdi Stéphane Bré
- Le XI du TFC : Restes – Cresswell,
Nicolaisen (cap.), McKenzie – Sidibé, Sauer, Casseres Jr, Methalie
– Dønnum, Magri, Gboho
- Remplaçants : Khaug, Kamanzi, Koumbassa, Vossah, Saka, Edjouma, Vignolo, Hidalgo
- Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi
(cap.), Zabarnyi, Beraldo, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué,
Dembélé, Barcola
- Remplaçants : Safonov, Marquinhos, Hernandez, Pacho, Lee, Zaïre-Emery, Kvaratskhelia, Ramos, Mbaye