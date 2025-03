Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Kvaratskhelia à partir de 17h40

À la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions du PSG face à Liverpool, Luis Enrique et Khvicha Kvaratskhelia se présenteront devant les médias.

Après sa défaite cruelle du match aller (0-1), le PSG se déplace à Anfield avec plein d’espoir pour renverser Liverpool en Ligue des champions ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot). Largement dominateurs au Parc des Princes, les Rouge & Bleu devront cette fois-ci trouver le chemin des filets pour faire douter l’équipe d’Arne Slot. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique et Khvicha Kvaratskhelia répondront aux questions des journalistes en conférence de presse. Un point presse à suivre ici à partir de 17h40.