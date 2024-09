Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG affronte le Stade de Reims en Ligue 1 avec pour ambition de conserver sa place de leader.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir. Après sa victoire étriquée face à Girona (1-0) en Ligue des champions en milieu de semaine, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Stade de Reims dans le cadre de la 5e journée du championnat. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de faire tourner à certains postes. Le technicien espagnol a notamment réservé une surprise avec une défense à trois et un rôle de piston pour Warren Zaïre-Emery. De leur côté, Désiré Doué et Randal Kolo Muani connaissent leur première titularisation de la saison et auront une belle carte à jouer.

Le fil du match

0′ C’est parti entre le PSG et Reims !

2′ On ne va pas se mentir, on a du mal à voir qui joue où dans cette compo parisienne…

10′ Ouverture du score par le Stade de Reims par Nakamura qui profite d’un bon mouvement collectif pour tromper Safonov. 1-0

20′ Quel arrêt de Diouf devant Lee Kang-in qui reprend un bon centre en retrait ! Paris pousse !

33′ Belle ouverture en profondeur de Beraldo pour Doué qui arrive à pousser le ballon mais dévié par Diouf en corner !

35′ Quel festival de Désiré Doué qui élimine 3 joueurs et frappe de l’extérieur de la surface de réparation mais c’est bien repoussé par Diouf. L’espoir français reprend la balle quelques instants plus tard pour essayer de trouver Lee Kang-in au second poteau mais la balle file en dehors des limites du terrain.

45′ Mi-temps entre le PSG et Reims. Paris est mené au score malgré quelques bonnes situations (0-1). Que doit changer Luis Enrique à la pause ?!

46′ C’est reparti dans ce match !

50′ Paris semble mieux collectivement dans ce début de deuxième période sans être pour autant dangereux.

52′ Désiré Doué reste au sol après un coup reçu à la cheville, qui a un peu tourné. Mais il se relève après un coup de la « bombe magique ».

53′ Dommage Barcola ! Sa tête passe au-dessus après un bon centre de Lee Kang-in.

60′ Quelle frappe rémoise qui frôle la lucarne de Safonov ! C’était chaud

64′ Désiré Doué est remplacé par Ousmane Dembélé. L’international espoir semble touché à la cheville.

Feuille de match Stade de Reims / PSG

5e journée de Ligue 1 – Stade : Auguste Delaune – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Laurent Coniglio et Thomas Luczynski – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Hamid Guenaoui et Christian Guillard