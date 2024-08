Direct – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Lille en clôture de la 3e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, le club de la capitale s’entraîne une dernière fois. Les 15 premières minutes de la séance sont à suivre ici à partir de 10h30.

Après son très bon début de saison et ses deux larges victoires en deux matches, le PSG va jouer son premier choc de la saison demain soir avec le déplacement à Lille dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, les quinze premières minutes de la séance d’entraînement de veille de match sont ouvertes aux médias. L’entraînement de ce samedi au Campus de Poissy ne déroge pas à la règle.

Luis Enrique devrait compter sur un groupe quasiment au complet

Les joueurs de Luis Enrique se présenteront sur les pelouses du centre d’entraînement du PSG à partir de 10h30. On pourra ainsi faire un point sur les forces en présence avant le choc contre les Lillois. Absents de longue date, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez manqueront à l’appel. Ce sera également le cas de Gonçalo Ramos, gravement touché à la cheville contre Le Havre et qui est actuellement au Qatar, lieu de son opération, et où il va commencer sa rééducation. Toujours au PSG après la fin du mercato, Danilo Pereira et Milan Skriniar devraient être avec leurs coéquipiers. Quid des lofteurs ? Avec la fin du mercato estival, il pourrait réintégrer le groupe, même s’ils ne devraient pas jouer d’ici au prochain mercato en janvier.