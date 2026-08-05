Direct – Majorque / PSG (1-0, 1ère MT) – Les Parisiens menés au score

Le PSG entame la préparation de sa saison 2026-2027 ce mercredi soir avec la rencontre contre Majorque. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans de nombreux cadres.

La saison 2026-2027 du PSG va officiellement commencer dans une semaine, avec la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa à Salzbourg (21 heures, Canal Plus). Avant cette rencontre, le club de la capitale va jouer deux matches de préparation. Le premier a lieu ce mercredi soir avec le déplacement à Majorque. Cette rencontre était l’une des conditions au transfert de Kang-in Lee au PSG en 2023. Manque de chance, l’international sud-coréen ne sera pas présent sur la pelouse ce soir, lui qui a été transféré à l’Atlético de Madrid cet été.

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Senny Mayulu capitaine, un jeune né en 2010 titulaire

Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans plusieurs de ses cadres qui ne sont pas encore revenus de la Coupe du monde (Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre-Emery, Lucas Hernandez) alors que Vitinha, João Neves, Nuno Mendes sont trop courts pour ce match, eux qui sont revenus à l’entraînement seulement lundi. Pour cette rencontre contre Majorque, Luis Enrique a convoqué quinze titis, dont six sont titulaires. Axel Koukaba, seize ans, commence en défense centrale aux côtés d’Ilya Zabarnyi.

Fil du match

0′ Le PSG lance son premier match de préparation de la saison 2026-2027.

15′ Malgré quelques déchets techniques dans le jeu, les Parisiens montrent beaucoup d’envie dans ce premier quart d’heure

18′ Les Parisiens font circuler le ballon depuis quelques minutes.

19′ Trouvé à l’entrée de la surface par Mayulu, Ndjantou revient sur son pied droit mais son tir est contré par la défense adverse.

20′ LA TRANSVERSALE POUR MBAYE. Sur son côté droit, Mbaye percute et entre dans la surface. La frappe puissante du Sénégalais touche la transversale de Tenas.

21′ BUT POUR MAJORQUE (1-0). Après avoir facilement éliminé d’une feinte de corps Lucea dans la surface, Luvumbo trompe Safonov d’une frappe de près.

31′ Mésentente entre Ndjantou et Mbaye. Dommage pour les Parisiens qui s’étaient procurés une bonne contre-attaque.

34′ Après une relance manquée de Lucea, Majorque récupère le ballon et le tir de Virgili est contré en corner. Ce dernier ne donnera rien.

Les compositions de Majorque / PSG