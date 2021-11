Ce soir, le choc de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions oppose Manchester City et le PSG. Les Parisiens – deuxième de leur groupe à un point de leur adversaire du soir – pourront se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de résultat positif sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Annoncés forfaits pour cette rencontre, Marco Verratti et Georginio Wijnaldum figurent tout de même sur le banc. Keylor Navas a été préféré à Gianluigi Donnarumma dans le but.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !

2′ Grosse possession de balle pour City en ce début de match

5′ Première occasion pour City. Rodri pensait tromper Navas de la tête mais Kimpembe sauve sur sa ligne

7′ Bon retour de Paredes pour stopper une offensive des Skyblues

8′ Première offensive des Parisiens après une belle remontée de balle, mais Neymar voit sa frappe être contrée par la défense mancunienne

10′ Nouvelle frayeur pour les Rouge & Bleu. Seul au second poteau sur un centre, Sterling ne fait pas le bon choix et permet à Hakimi d’intervenir.

12′ Excellente défense de Mendes sur Mahrez dans la surface de réparation

17′ Belle action de Mendes sur son côté gauche. Il sert ensuite Neymar qui tente une frappe, mais le Brésilien est signalé hors-jeu

18′ Quel sauvetage d’Hakimi sur la frappe enroulée de Mahrez ! Alors que le ballon prenait la direction du but, le latéral droit dévie de la tête.

19′ Sur le corner qui suit, Kimpembe réalise une belle intervention face à Dias

20′ Manchester City se montre de plus en plus pressant devant le but de Navas

21′ Quel début de match de Kimpembe, il repousse toutes les offensives des Cityzens

22′ Faute d’anti-jeu de Rodri sur Mbappé. Pas de carton jaune distribué par Orsato…

25′ Pas mal de déchet technique du côté de Neymar depuis le début du match

26′ Belle percée de Mendes sur son côté gauche, mais sa frappe manque de puissance

27′ La frappe de Zinchenko est repoussée par Marquinhos

32′ Quelle frayeur dans le défense parisienne. Gündogan profite d’un mauvais renvoi de Mendes et touche le poteau de Navas

33′ Grosse parade de Navas qui détourne une frappe enroulée de Mahrez

34′ City continue de presser devant le but parisien. La frappe de Gündogan est contrée par un Marquinhos très solide

38′ Que c’est dur pour le PSG de ressortir le ballon depuis une dizaine de minutes…

43′ Première grosse occasion pour le PSG. Sur une récupération haute de Neymar, le Brésilien donne dans la profondeur pour Mbappé, mais ce dernier ne cadre pas sa frappe

45′ Dominé, le PSG rentre aux vestiaires avec ce score nul et vierge (0-0). Dans l’autre match du groupe, le RB Leipzig mène 4-0 face à Bruges. Un résultat qui permet aux Rouge & Bleu de se qualifier pour les 8es de finale de la compétition.

45′ Manchester City donne le coup d’envoi de la seconde période

46′ Sur une passe en profondeur de Rodri, Gündogan tente de lober Navas, mais Marquinhos vient suppléer son gardien. L’Allemand était finalement hors-jeu

49′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG ET MBAPPE (1-0). Sur une action construite entre Neymar, Mendes, Messi et Herrera, le Français profite de sa position au second poteau pour tromper Ederson

La feuille de match Manchester City / PSG

Cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions – Mercredi 24 novembre 2021 – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre : Daniele Orsato – VAR : Di Bello – But : Mbappé (49′)