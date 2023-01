Ce lundi soir (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Pays de Cassel en 16es de finale de Coupe de France. Et le club parisien aura pour objectif de se qualifier avec la manière.

Objectif qualification pour le PSG. Après une victoire face à Châteauroux (3-1) pour son entrée en lice, le club parisien affronte le club de Régional 1, l’Union Sportive du Pays de Cassel en 16es de finale de Coupe de France. En cas de qualification, les Rouge & Bleu affronteront l’Olympique de Marseille au prochain tour (7-8 février). Mais avant cela, les joueurs de Christophe Galtier devront faire le job au Stade Bollaert. Et pour cette rencontre, le coach parisien a comme prévu aligné une équipe compétitive avec les titularisations de Neymar Jr et Kylian Mbappé. À noter le retour de Nuno Mendes et la surprise Timothée Pembélé dans le onze de départ.

Le fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG

1′ Première frappe non cadrée de la part de Carlos Soler. L’Espagnol a été trouvé assez facilement dans la surface de réparation

3′ Grosse semelle subie par Renato Sanches sur sa cheville droite. Pas de carton jaune…

9′ Le but de Kylian Mbappé est refusé pour une position de hors-jeu. Le Français a été bien servi par Carlos Soler

10′ Le PSG pousse ! Bien servi sur son côté gauche, Nuno Mendes sert en retrait Kylian Mbappé, mais le numéro 7 n’arrive pas à contrôler le ballon

11′ Dans la foulée, Kylian Mbappé est accroché dans la surface mais pas de penalty sifflé par Willy Delajod

19′ Les Casselois réussissent des belles sorties de balle depuis le début de rencontre face au pressing désordonné des Parisiens

24′ Après une excellente passe de Neymar en profondeur, Pembélé centre en direction de Mbappé mais ce dernier manque sa reprise.

26′ Carton jaune pour Neymar pour une faute à retardement

28′ Belle interception défensive de Danilo Pereira qui détourne une passe dans la profondeur

29′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (0-1) DE MBAPPE. Après une grosse accélération, Nuno Mendes sert Mbappé dont la frappe est déviée par Thoor dans ses propres buts.

31′ Carton jaune pour Bruneel après une grosse faute sur Neymar

33′ BUUUUUUUUT DE NEYMAR ! PETIT FESTIVAL AVEC MBAPPÉ DANS LA SURFACE DE RÉPARATION ! LE BRÉSILIEN TROMPE TRANQUILLEMENT LE PORTIER ADVERSE. 2-0

35′ ET DE 3 !!! LE DOUBLÉ DE MBAPPÉ ! BELLE OUVERTURE DE DANILO POUR KYK’S QUI LOBE SAMSON ! 3-0

38′ OH LE LOUPÉ DE NEYMAR ! Passe en retrait de El Grande Carlos Soler pour le Brésilien qui n’a plus qu’à mettre le ballon au fond… mais le ballon s’envole

40′ Et ça fait 4-0 ! Triplé de Mbappé sur une belle passe en profondeur (oui, oui) de Vitinha !

45′ C’est la mi-temps au Stade Bollaert !

46′ Juan Bernat remplace Nuno Mendes pour reprendre cette rencontre

La feuille de match

Seizièmes de finale de Coupe de France – Stade : Bollaert-Delelis – Horaire : 20h45 – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre : Willy Delajod – Arbitres assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis