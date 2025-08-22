Direct – PSG / Angers (MT, 0-0), Le PSG domine mais bute sur une bonne défense angevine

Ce vendredi soir, le PSG retrouve pour la première fois de la saison le Parc des Princes avec la réception d’Angers dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1.

Après sa victoire contre Nantes le week-end dernier (0-1), le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – d’Angers dans le cadre de la deuxième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique, qui avait largement fait tourner contre les Canaris, a décidé d’aligner une équipe qui peut ressembler à une équipe type contre les Angevins pour la première de la saison au Parc des Princes.

Titulaire dans les buts, Lucas Chevalier va jouer pour la première fois au Parc des Princes avec un maillot du PSG. Laissé sur le banc contre Nantes, Marquinhos et Willian Pacho retrouvent leurs places en défense centrale. C’est également le cas d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Suspendu pour les deux premiers matches de la saison des Rouge & Bleu, Joao Neves retrouve sa place au milieu alors que Bradley Barcola prend la place dans le couloir gauche de l’attaque en l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, laissé au repos en raison d’une gêne musculaire.

Fil du match

0′ Vitinha donne le coup d’envoi de la rencontre

donne le coup d’envoi de la rencontre 3′ Le PSG monopolise le ballon en ce début de match mais n’arrive pas à se procurer de situations

monopolise le ballon en ce début de match mais n’arrive pas à se procurer de situations 10′ 90% de possession de balle en ce début de match pour le PSG

13′ Première situation du match pour Angers . Sur un centre venu de la droite, Chérif envoie sa frappe largement au-dessus du but de Chevalier

. Sur un centre venu de la droite, envoie sa frappe largement au-dessus du but de 15′ Première action pour le PSG . Trouvé sur le côté droit de la surface d’ Angers , Désiré Doué adresse un centre, mais ce dernier est capté par Koffi

. Trouvé sur le côté droit de la surface d’ , adresse un centre, mais ce dernier est capté par 19′ Le match est temporairement arrêté. L’arbitre de la rencontre est blessé et est remplacé par le 4e arbitre

22′ Le match reprend

25 ‘ Penalty pour le PSG . Trouvé à l’entrée de la surface, Joao Neves se fait marcher sur le pied

. Trouvé à l’entrée de la surface, se fait marcher sur le pied 27′ Ousmane Dembélé se présente mais sa frappe s’envole au-dessus de la transversale. Toujours 0-0

se présente mais sa frappe s’envole au-dessus de la transversale. Toujours 0-0 30′ Ousmane Dembélé tente une percée mais est stoppé par la défense angevine

tente une percée mais est stoppé par la défense angevine 32′ Coup franc aux 25 mètres pour le PSG . Désiré Doué se présente. Sa frappe s’envole dans le ciel du Parc des Princes

. se présente. Sa frappe s’envole dans le ciel du 34′ Trouvé aux 16 mètres du côté gauche de la surface d’ Angers par Fabian Ruiz , Désiré Doué tente sa chance, mais sa frappe passe juste au-dessus du but d’ Angers

par , tente sa chance, mais sa frappe passe juste au-dessus du but d’ 39′ Désiré Doué fait un festival sur le côté gauche de la surface. Il entre dans la surface et s’écroule. L’arbitre ne bronche pas et ne siffle pas de pénalty

fait un festival sur le côté gauche de la surface. Il entre dans la surface et s’écroule. L’arbitre ne bronche pas et ne siffle pas de pénalty 41′ Trouvé sur le côté droit de la surface, Ousmane Dembélé tente sa chance. Sa frappe passe à côté du but de Koffi

tente sa chance. Sa frappe passe à côté du but de 42′ À l’entrée de la surface, Vitinha tente sa chance, mais sa tentative passe au-dessus du but

tente sa chance, mais sa tentative passe au-dessus du but 44′ Nouvelle tentative d’ Ousmane Dembélé . Mais sa frappe passe au-dessus

. Mais sa frappe passe au-dessus 45′ Quatre minutes de temps additionnel

45’+3 Coup franc à l’entrée de la surface du côté gauche après une faute sur Désiré Doué. Vitinha tente sa chance mais Koffi stoppe la tentative

45’+4 L’arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Les Parisiens dominent la rencontre mais pêchent dans le dernier geste. Ousmane Dembélé a manqué un penalty

Feuille de match Paris Saint-Germain / Angers SCO

Deuxième journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Hakim Ben El Hadj – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et Florian Gonçalves De Araujo – Quatrième arbitre : Mickaël Leleu – VAR : Mathieu Vernice et Mehdi Mokhtari.