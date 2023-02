Direct – PSG / Bayern Munich

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport), le PSG accueille – au Parc des Princes – le Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des champions.

Après quelques jours d’attente, le match tant attendu entre le PSG et le Bayern Munich se déroule dans l’antre des Rouge & Bleu. Et les joueurs de Christophe Galtier auront à coeur de prendre une option avant le 8e de finale retour à Munich le 8 mars prochain. Malgré son retour dans le groupe, Kylian Mbappé est trop juste pour débuter la rencontre et démarre sur le banc. Par contre, le coach parisien a réservé une surprise avec la titularisation de Warren Zaïre-Emery, dans une position inhabituelle de milieu droit. De son côté, le duo Messi-Neymar est chargé de l’attaque.

Feuille de match

Huitième de finale aller de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport – Arbitre : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et Simon Bennett – Quatrième arbitre : Andrew Madley – VAR : Stuart Attwell et Tomasz Kwiatkowski