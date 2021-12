Direct : PSG / Bruges (4-1)

Ce mardi en début de soirée (18h45 sur RMC Sport 1 et Canal Plus), le PSG reçoit le Club Bruges dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Si les Parisiens ont déjà assuré leur qualification pour la suite de la compétition, Mauricio Pochettino a aligné une équipe compétitive avec le trio offensif Kylian Mbappé, Leo Messi et Angel Di Maria. En face, la formation belge peut encore accrocher une place pour la Ligue Europa.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG et Messi. Bon match à tous

2′ BUTTTTTTT POUR LE PSG PAR KYLIAN MBAPPE (1-0). Sur une belle action sur le côté gauche, Mendes voit sa frappe être détournée par Mignolet. Mbappé suit bien et conclut sans difficulté.

4′ Grosse occasion pour le PSG. Bien servi par Di Maria entre les défenseurs, Wijnaldum frappe mais Mignolet détourne

6′ Verratti stoppe une action offensive du Club Bruges

7′ DOUBLEEEEEEE POUR MBAPPE (2-0). Sur une magnifique passe par dessus la défense de Di Maria, Mbappé reprend magnifiquement de volée et inscrit son deuxième but de la soirée

11′ Sur un service de Messi, Di Maria voit son ballon piqué être détourné par Mignolet. Les Parisiens jouent haut depuis le début du match

16′ Marquinhos gagne son duel aérien et sert de la tête Gueye. Le Sénégalais tente un beau geste avec un ciseaux, mais ce n’est pas cadré

18′ Le centre de De Ketelaere est capté par Donnarumma

23′ Bruges récupère haut le ballon. Vanaken sert Sandra qui frappe mais Donnarumma repousse

24′ Verratti tacle en retard sur l’ancien Parisien Nsoki. L’Italien échappe de peu au carton jaune

28′ Wijnaldum part seul face au but mais le Néerlandais, trop lent, est repris par la défense brugeoise

31′ Après un beau mouvement entre Di Maria, Mbappé et Messi, le numéro 30 frappe mais Mignolet repousse en corner

33′ Messi sème la panique devant la défense de Bruges, mais l’Argentin tarde trop à une prendre une décision

34′ Nouveau slalom de Messi dans la surface. L’Argentin frappe mais c’est repoussé par Mignolet

36′ Très bel arrêt de Donnarumma face à la reprise de Rits

38′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (3-0). Mbappé fait un travail monstrueux sur son côté gauche, en laissant sur place son défenseur, puis sert Messi. L’Argentin profite de l’appel d’Hakimi pour repiquer dans l’axe et enrouler sa frappe du pied gauche

44′ Bien servi par dessus la défense par Messi, Mbappé manque son duel face à Mignolet

45′ Largement dominateur, le PSG mène logiquement au score (3-0) grâce à un grand Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Messi

45′ La seconde période débute

47′ Première accélération de Di Maria sur le côté gauche, mais son centre est repoussé par la défense brugeoise

49′ Mendes est blessé et est remplacé par Kehrer.

50′ Sur un centre, Rits reprend le ballon de la tête mais ça passe au dessus du but de Donnarumma

51′ Reprise de De Ketelaere captée par le portier parisien

53′ Donnarumma détourne la frappe de Lang. Le Club Bruges se montre plus menaçant en ce début de seconde période

55′ Carton jaune pour Kehrer

60′ Les Parisiens ont clairement baissé de rythme en cette seconde période, ce qui agace Pochettino sur son banc de touche

64′ Première occasion pour le PSG depuis le retour des vestiaires. Angel Di Maria profite de la passivité défensive du Club Bruges, mais il ne cadre pas sa frappe

65′ Nouvelle frappe pour Di Maria. Après un corner joué à deux, le numéro 11 parisien tente une frappe enroulée du pied gauche. Mignolet repousse des deux poings

67′ But pour le Club Bruges (3-1). Après une perte de balle de Gueye au milieu de terrain, Lang sert Rits qui marque pour la formation belge . Donnarumma touche le ballon du bout des gants mais sans succès

. Donnarumma touche le ballon du bout des gants mais sans succès 69′ Carton jaune pour Mbappé après une faute en retard sur Mata

70′ Double changement pour le PSG. Gueye et Di Maria sont remplacés par Paredes et Herrera

72′ Mbappé fixe Mata sur son côté gauche puis repique vers l’axe, mais sa frappe est repoussée par Mignolet

75′ Penalty pour le PSG après une faute sur Messi dans la surface

76′ BUTTTTTT POUR LE PSG (4-1) avec un doublé pour Messi. L’Argentin trompe Mignolet qui n’a pas bougé

83′ Double changement pour le PSG. Mbappé et Verratti sortent, Icardi et Dina Ebimbe entrent en jeu

Feuille de match PSG / Club Bruges

Sixième journée de Ligue des champions – Mardi 7 décembre 2021 au Parc des Princes – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre : Manzano (Espagne) – VAR : Munuera (Espagne) – Buts : Mbappé (2′, 7′), Messi (38′, 76′), Rits (67′) – Cartons : Kehrer (55′), Lang (61′), Mbappé (69′)