Après plusieurs mois d’attente, le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi. Les Rouge & Bleu accueillent la Juventus Turin au Parc des Princes (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1) à l’occasion de la 1ère journée du groupe H. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier a aligné son équipe avec la présence de Vitinha au milieu. Le Portugais s’est bien remis de son coup reçu au genou face au FC Nantes. En face, Massimiliano Allegri pourra s’appuyer sur deux joueurs qui ont déjà évolué au PSG : Adrien Rabiot et Leandro Paredes.

Fils du match

0′ Le coup d’envoi est donné par la Juve. Bon match à tous

2′ Première attaque placée du PSG. Le centre de Mendes est détournée en corner par la défense de la Juventus

3′ Comme l’AS Monaco il y a une dizaine de jours, la Vieille Dame tente de presser haut, mais les Parisiens sont précis dans leurs passes

5′ BUTTTTTTTTTT DU PSG PAR MBAPPE (1-0). Sur une louche de Neymar par-dessus la défense, Mbappé reprend en première intention et trompe Perrin d’une frappe puissante. Un but tout en technique

8′ Sur une passe longue de Marquinhos, Mbappé était proche de reprendre le ballon, qui file finalement dans les gants de Perrin.

13′ Quel début de match des Parisiens. La Juve n’existe pas pour l’instant et manque d’agressivité

19′ Quel arrêt de Donnarumma à bout portant sur la tête de Milik !!! C’était chaud dans la défense du PSG

20′ La Juve prend le contrôle du ballon depuis quelques minutes. Les Parisiens doivent se montrer plus agressifs sur le porteur du ballon

22′ LE DOUBLEEEEEE POUR MBAPPE (2-0). Quelle action entre Verratti, Hakimi et Mbappé. Le Français ne laisse aucune chance à Perrin.

24′ Faute de Bremer sur Mbappé. Les esprits s’échauffent ensuite entre Paredes et Ramos. Le Brésilien prend un carton jaune, tout comme Ramos pour contestation

31′ Sur coup franc, Bremer est trouvé mais sa tête n’est pas cadrée

34′ Hakimi récupère haut le ballon. L’action se construit mais Vitinha ne cadre pas sa frappe

35′ Magnifique geste de Neymar dans la surface. Profitant d’un contre favorable, Neymar allait défier Perrin mais est retenu par un Cuadrado. Pas de penalty

Feuille de match PSG / Juventus Turin

1ère journée phase de poules Ligue des Champions – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal +/RMC Sport – Arbitre : Anthony Taylor – Assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : David Coote – Arbitres vidéo : Marco Fritz et Christian Dingert – Buts : Mbappé (5′, 22′) – Cartons : Bremer (24′), Ramos (24′)

XI du PSG : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi, Mbappé, Neymar. Remplaçants : Navas, Rico, Ruiz, Bernat, Danilo, Sanches, Sarabia, Mukiele, Soler, Ekitike

