Ce samedi soir, le PSG reçoit au Parc des Princes le RC Lens dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre qui aura son importance dans la lutte pour la course au titre.

Dans un contexte très tendu avec l’affaire Galtier, le PSG ne devra pas se rater ce samedi soir à domicile. Face à son dauphin, qui pointe à six points, le club parisien peut réaliser un grand coup dans ce sprint final en cas de victoire. Et pour cela, le coach parisien n’a pas réservé de surprise dans son onze de départ et doit composer sans Marco Verratti, blessé, au milieu de terrain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!!

2′ Première grosse occasion pour le RC Lens et premier gros arrêt de Gigio Donnarumma qui repousse un centre tir

7′ Après cinq minutes où le RC Lens a pris possession du ballon, le PSG se montre enfin dans le camp adverse

9′ Premier mouvement du PSG mais cela ne donne rien

10′ Danilo manque complètement sa remise en retrait pour Donnarumma. Le ballon passe à côté du but

13′ Sur sa première grosse accélération, Kylian Mbappé sème la panique. Trouvé sur un centre, Messi voit sa frappe être contrée par un défenseur adverse

18′ Le PSG ne sort pas et joue en bloc bas

19′ Carton rouge pour le RC Lens et Abdul Samed après une énorme semelle sur la cheville d’Hakimi

21′ Hakimi se relève difficilement

Feuille de match PSG / Lens

31e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Canal + Foot & Canal + 360 – Arbitre :Willy Delajod – Assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbite : Mathieu Vernic – VAR : Alexandre Castro et Florent Batta. Carton : Abdul Samed (rouge 19′)