Direct – PSG / Maccabi Haïfa (4-2)

Ce mardi soir (Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG accueille – au Parc des Princes – le Maccabi Haïfa à l’occasion de la 5e journée de Ligue des champions. En cas de victoire, les Rouge & Bleu obtiendront leur billet pour les 8es de finale de la compétition. Et pour ce match, Christophe Galtier a décidé de reconduire son système en 4-3-1-2.

Objectif qualification pour le PSG. Face au Maccabi Haïfa, le club de la capitale aura à coeur de valider son ticket pour la suite de la Ligue des champions. Sans Marco Verratti, suspendu, Christophe Galtier peut compter sur les retours de Sergio Ramos et Neymar Jr dans son onze de départ. Après les victoires face à l’Olympique de Marseille (1-0) et l’AC Ajaccio (3-0), le coach parisien a décidé de reconduire son schéma en 4-3-1-2 avec un trio du milieu de terrain composé de Fabian Ruiz, Vitinha et Renato Sanches, qui enchaîne une deuxième titularisation de suite.

La MNM en feu

Après un début de match dans un faux rythme où le Maccabi Haïfa a tenté dans les premières minutes d’exercer un pressing, le PSG a fini par prendre le match en main grâce à son trio offensif en feu. Après une première situation manquée par Fabian Ruiz (9′), la MNM a offert un beau spectacle au public du Parc des Princes. Dès la 20e minute, Lionel Messi a parfaitement trompé Josh Cohen d’un magnifique extérieur du pied gauche (1-0, 20′). Alors que Seck était proche du rouge après un gros tacle sur la cheville de Kylian Mbappé, le Français s’est parfaitement remis de son coup pour aggraver la marque pour le club parisien. Après une incroyable remontée de balle de Lionel Messi et Neymar Jr, le champion du Monde enroule parfaitement le ballon pour tromper le gardien du Maccabi Haïfa (2-0, 32′). Dans la foulée, le troisième membre de la MNM, Neymar Jr, y est allé de son but (3-0, 35′). Malgré une réduction du score de Seck suite à une erreur de marquage sur coup de pied arrêté et une hésitation de Gianluigi Donnarumma dans sa sortie (3-1, 38′), la MNM a encore frappé dans ce premier acte. Suite à une nouvelle combinaison avec le Brésilien et le Français, Lionel Messi a parfaitement placé parfaitement son ballon dans le petit filet de Josh Cohen (4-1, 44′) à l’entrée de la surface.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

2′ L’arbitre arrête temporairement le match en raison de pétards et fumigènes allumés de la part des supporters du Maccabi Haïfa.

3′ Le jeu reprend après un peu plus d’une minute d’arrêt

5′ Ramos remporte un duel au corps à corps face à Pierrot

6′ Ramos tacle parfaitement le ballon face à Pierrot. Le corner qui suit ne donne rien pour le Maccabi

7′ Première frappe du match de la part du Maccabi Haïfa. Plein axe, Abu Fani n’est pas attaqué et tente sa chance de loin mais ce n’est pas cadrée

9′ Excellente action du PSG. Après un redoublement de passes entre Vitinha et Neymar, le Brésilien trouve parfaitement Fabian Ruiz sur le côté droit de la surface. Cependant, l’Espagnol manque un peu son contrôle et sa frappe passe à côté du but.

11′ Bernat en difficulté face à Seck aussi bien dans le duel qu’en vitesse

13′ Cette fois-ci, Bernat défend bien face à Atzili

13′ Pour le moment, les Parisiens se font par moment bouger dans les duels face au Maccabi Haifa

14′ Dommage !! Neymar Jr se fait reprendre par Batubinsika aux abords de la surface du Maccabi Haïfa alors que le PSG menait une contre-attaque express

18′ Neymar rate une belle occasion. Bien lancé dans la profondeur, Mbappé sert Neymar dans l’axe, mais le Brésilien ouvre trop son pied et manque complètement sa frappe

19′ BUTTTTTTTTTTTT DU PSG PAR MESSI (1-0). Après un petit cafouillage dans la surface du Maccabi, Mbappé sert Messi qui trompe Cohen d’un magnifique extérieur du pied gauche. À noter la belle montée de Fabian Ruiz à l’origine du but

23′ Cinquième corner concédé par le PSG. Mais c’est toujours bien dégagé par les Rouge & Bleu

25′ Encore une fois, Fabian Ruiz montre de belle chose depuis le début du match et se projette très souvent dans la surface adverse

26′ Très gros tacle de Seck sur la cheville de Mbappé. Carton jaune pour le défenseur. Le rouge aurait été mérité. De son côté, Mbappé se fait soigner

27′ Neymar prend un carton jaune pour contestation. Il sera suspendu pour le prochain match face à la Juventus Turin

32′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG PAR MBAPPE (2-0). Remontée de balle express menée par Messi, Neymar et Mbappé. Avec un peu de réussite, le ballon revient sur Mbappé dans le coin gauche de la surface de réparation. Sans opposition, Mbappé enroule parfaitement et trompe Cohen. À noter l’excellente passe de Neymar en coup du foulard pour Mbappé dans la construction de l’action ou encore la sortie de balle intelligente de Messi

35′ ON NE LES ARRETE PLUS ET NEYMAR INSCRIT LE TROISIEME BUT DU PSG (3-0). Encore une fois la MNM est impliquée dans cette réalisation. Sur une passe de Messi, Neymar est seul et ouvre parfaitement son pied pour tromper Cohen.

38′ But du Maccabi Haifa (3-1). Seck trompe Donnarumma de la tête. Pas de marquage sur le défenseur du Maccabi… De son côté, le gardien italien a mal lu la trajectoire et a hésité dans sa sortie

39′ La frappe de Mbappé est captée par Cohen

40′ Carton jaune pour Ramos après une faute par derrière sur Pierrot

44′ LE DOUBLE POUR MESSI (4-1). La MNM est encore sollicitée sur ce but. Sur une passe de Mbappé, Messi élimine facilement Goldberg et trompe d’une frappe bien placée Cohen

45′ Trois minutes de temps additionnel

45’+3 Grâce à une MNM en feu, doublé de Messi et un but de Neymar et Mbappé, le PSG regagne les vestiaires avec une large avance face au Maccabi Haifa (4-1) et valide son ticket pour les 8es de finale pour l’instant

45′ La seconde période débute

47′ Carton jaune pour Chery après une faute à retardement sur R.Sanches

48′ Pierrot remporte un duel aérien face à Ramos, mais sa tête passe de peu à côté du but de Donnarumma

49′ Dans la foulée, le gardien italien détourne une frappe de Chery en corner

50′ Sur le corner qui suit, le PSG n’arrive pas à se dégager. Battus dans tous les duels, les Parisiens voient Seck marquer un doublé

53′ Début de seconde période très compliqué pour le PSG, notamment en défense

54′ Carton jaune pour Atzili après une faute sur Vitinha

Feuille de match de PSG / Maccabi Haïfa

5e journée phase de poules de la Ligue des Champions – Parc des Princes – Diffuseurs : Canal Plus Foot, RMC Sport 1 – Arbitre : Felix Zwayer – VAR : Christian Dingert et Bastian Dankert – Buts : Messi (19′, 44′), Mbappé (32′), Neymar (35′), Seck (38′, 50′) – Cartons : Seck (26′), Neymar (27′), Ramos (40′), Chery (47′), Atzili (54′)