Après plusieurs jours d’attente, le PSG retrouvait enfin la compétition ce samedi après-midi. À cette occasion, le club de la capitale recevait – au Parc des Princes – le FC Nantes d’Antoine Kombouaré, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino avait composé une équipe séduisante avec les retours de Marco Verratti et Leandro Paredes au milieu de terrain. Afin de palier les absences de Marquinhos et Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer et Abdou Diallo étaient associés en défense centrale. Leo Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé formaient le trio offensif.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le FC Nantes. Bon match à tous !

2′ BUTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Opportuniste, Mbappé ouvre le score en détournant une frappe lointaine de Paredes

5′ Beau mouvement entre Messi, Neymar et Bernat, mais ce dernier est signalé hors-jeu

8′ Neymar très en jambes et technique en ce début de match

12′ 84% de possession de balle pour le PSG en ce début de match

13′ Bon retour défensif d’Hakimi face à Kolo Muani, qui avait gagné juste avant son duel face à Kehrer. Le corner qui suit ne donne rien pour le FCN

16′ Belle sortie de balle des Nantais face au pressing parisien, mais Coco rate sa frappe

17′ Magnifique action entre Mbappé, Neymar et Messi. Bien servi par le Brésilien, Messi se présente devant Lafont mais voit sa frappe être détournée par le portier français

20′ Lafont s’impose bien dans les airs sur le corner tiré par Neymar

22′ Lancé dans la profondeur par Neymar, Messi réalise une belle passe de l’extérieur du pied pour Mbappé dans la surface, mais une nouvelle fois Lafont fait un arrêt déterminant

24′ Après avoir éliminé Corchia de manière spectaculaire, Mbappé tente de servir Messi dans la surface mais en vain

26′ Sur une nouvelle passe précise de Messi, Neymar n’arrive pas à s’amener le ballon

29′ Nouvelle grosse occasion pour le PSG. Sur un une-deux entre Mbappé et Neymar, le Brésilien bute encore une fois sur Lafont

30′ Le Parc s’illumine avec les fumigènes dans la tribune Auteuil pour fêter les 30 ans du Virage

33′ Contre éclair du FC Nantes, Kehrer stoppe l’action avec un corner concédé. Le coup de pied arrêté est bien repoussé par la défense parisienne.

37′ Magnifique passe cachée de Verratti pour Messi, mais le numéro 30 parisien tombe une nouvelles fois sur un Lafont des grands soirs, qui réalise une superbe parade

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+2 Largement dominateur, le PSG rentre aux vestiaires en menant au score (1-0). Avec un but précoce de Mbappé, les Parisiens ne se sont pas montrés assez efficaces dans la finition, malgré des belles actions construites

46′ Le coup d’envoi de la deuxième période est donné

48′ Bien servi par Gueye, Bernat manque son contrôle dans son couloir gauche

50′ La tête de Coulibaly est captée tranquillement par Navas

52′ Le centre à ras de terre d’Hakimi en direction de Neymar est intercepté par Lafont

53′ Le centre-tir de Coco a failli profiter à Coulibaly au second poteau

53′ Superbe retour de Thilo Kehrer face à Coulibaly qui allait armer sa frappe devant Navas

55′ Les Parisiens ont beaucoup de déchets techniques depuis la reprise et les Nantais se montrent de plus en plus entreprenants

59′ Mbappé réussit à éliminer deux défenseurs nantais dans la surface, mais il est repris par Girotto

61′ Frappe de Blas captée en deux temps par Navas

64’Le match est tombé dans un faux rythme depuis plusieurs minutes

65′ Carton rouge pour Navas qui rate sa sortie et touche Blas à l’extérieur de la surface de réparation . Rico fait son entrée en jeu à la place de Neymar, déçu de sortir

. 70′ Bel arrêt réflexe de Rico sur sa ligne sur une frappe de Blas

74′ Verratti est remplacé par Wijnaldum. Mbappé récupère le brassard de capitaine, une première pour lui au PSG

75′ Egalisation du FC Nantes (1-1). Malgré un premier arrêt réflexe de Rico, Kolo Muani réussit à marquer le but pour les Nantais d’une talonnade .

. 82′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (2-1). Sur une passe de Leo Messi, Appiah tacle et lob Lafont. Improbable

85′ Le coup franc de Messi passe au dessus.

87′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG. Il était attendu depuis longtemps et il est enfin là. Messi ouvre son compteur but en Ligue 1. L’Argentin profite de l’appel d’Hakimi pour repiquer dans l’axe et enrouler sa frappe

88′ Paredes sort grimaçant et laisse sa place à Danilo

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+2 Danilo croise trop sa tête sur un corner tiré par Mbappé

90’+4 Dans un nouveau match à deux visages, le PSG s’est imposé face au FC Nantes (3-1) en fin de match grâce à un c.s.c d’Appiah et le premier but de Messi en Ligue 1. Le PSG compte provisoirement 13 points d’avance sur son dauphin, le RC Lens.

La feuille de match PSG / Nantes

Quatorzième journée de Ligue 1 – Samedi 20 novembre 2021 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Stinat – VAR : Castro – Buts : Mbappé (2′), Kolo Muani (75′), Appiah (c.s.c, 82′), Messi (87′) – Cartons : Chirivella (39′), Navas (rouge, 65′), Verratti (70′), Blas (82′)