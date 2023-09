Direct – PSG / OGC Nice (0-0)

Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG accueille l’OGC Nice en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Rouge & Bleu de poursuivre leur série.

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, le PSG retrouve enfin la compétition ce vendredi soir. Et pour son début de marathon, le club parisien accueille l’OGC Nice au Parc des Princes en voulant confirmer ses derniers bons résultats face au RC Lens (3-1) et l’Olympique Lyonnais (4-1). Pour cela, Luis Enrique a pris en compte l’état de forme de chacun de ses joueurs et a aligné une équipe sans Marquinhos et Manuel Ugarte, laissés au repos.

Fil de match

0′ Le coup d’envoi est donné. Bon match à tous !!!

Feuille de match PSG / Nice

5e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Hakim Ben El Hadj – Arbitres vidéo : Yohann Rouinsard et Dominique Julien