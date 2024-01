Ce mercredi soir (20h45 sur Prime Video), le PSG affronte le Toulouse FC, au Parc des Princes, à l’occasion du Trophée des Champions.

Le PSG peut parfaitement entamer son année 2024. Ce mercredi, le club de la capitale peut glaner le premier trophée de la saison. Opposés au Toulouse FC dans le cadre du Trophée des Champions, les Rouge & Bleu peuvent parfaitement lancer leur seconde partie de saison. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe offensive et continue à aligner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!!

3′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0) sur une excellente action collective. Après une superbe transversale de Vitinha, Dembélé sert en première intention Lee, qui conclut face au but.

6′ Les Parisiens monopolisent le ballon depuis le début de rencontre. Les Toulousains sont en retard sur chaque action et commettent des fautes.

13′ La belle combinaison entre Mbappé et Dembélé dans la surface ne s’est pas concrétisée par une occasion. Dommage. Le numéro 10 parisien est intenable.

14′ 86% de possession pour le PSG en ce début de rencontre.

18′ Première occasion pour le TFC. Après une combinaison devant la surface, Suazo est trouvé par Donnum, qui prend de vitesse Skriniar, mais sa frappe n’est pas cadrée, notamment grâce à la sortie rapide de Donnarumma.

20′ Les Parisiens réagissent directement mais la frappe de Mbappé s’envole au-dessus du but de Restes.

25′ Encore une belle action collective entre Mbappé, Barcola et Lucas Hernandez, mais le centre du Français est capté par Restes.

28′ Nouvelle combinaison entre Mbappé et Dembélé, mais le numéro 7 parisien pousse trop loin son ballon et Restes intervient

30′ Barcola part dans une chevauchée et bute sur Restes

32′ Nouvelle situation pour le PSG. La frappe d’Hakimi est contrée par Suazo

Feuille de match PSG / Toulouse FC

Trophée des Champions 2023 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Hakim Ben El Hadj – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et Julien Aube – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice – VAR : Benoît Millot et William Lavis – But : Lee (3′)