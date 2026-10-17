Ligue 1 – Grâce à Ousmane Dembélé, le PSG renverse le RC Strasbourg

Ce samedi, le PSG affrontait Strasbourg lors de la septième journée de Ligue 1. Le club de la capitale visait une quatrième victoire de suite en championnat.

Entre deux matches de Ligue des champions, le PSG se déplaçait à Strasbourg pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre les Strasbourgeois, Luis Enrique avait décidé de réaliser un large turnover avec seulement trois joueurs qui étaient reconduits, Matvey Safonov, Warren Zaïre-Emery et Maghnes Akliouche, par rapport au onze aligné sur la pelouse de l’Etihad Stadium contre Manchester City mercredi soir (2-4). Avant de défier le FC Barcelone, le club de la capitale voulait s’imposer contre Strasbourg afin de s’offrir une quatrième victoire de suite en championnat et se rapprocher de la tête de la Ligue 1.

Le résumé du match

Après une entame de match délicate, le PSG est monté en puissance en enchaînant les occasions franches. Sur un sublime ballon par-dessus la défense de Dro Fernandez, Maghnes Akliouche n’a pas cadré sa reprise (9e). Puis, sur un centre précis de Lucas Digne, Ferran Torres a vu sa tête être détournée par Filip Jörgensen (11e). Dans la foulée, Lucas Hernandez a été tout proche de profiter d’une mauvaise sortie du portier danois, mais sa reprise de volée n’a pas trouvé le cadre (12e). Alors que les hommes de Luis Enrique étaient dans un temps fort, le RCSA a puni le manque de réalisme des Parisiens. Sur une passe de Gessime Yassine, Giovanni Reyna a pris le meilleur sur Lucas Digne avant de voir sa frappe, déviée par Lucas Hernandez, surprendre Matvey Safonov (1-0, 17e). Un but qui a porté un gros coup au moral des Parisiens. Malgré la possession de balle, les Rouge & Bleu n’ont pas su se créer d’occasions franches, à l’exception d’une frappe de Dro Fernandez (36e). Une première période décevante de la part du champion de France.

En début de seconde période, les Parisiens n’ont pas affiché un meilleur visage. Il a même fallu une parade impressionnante de Matvey Safonov sur une tête de Conrad Harder pour empêcher les Strasbourgeois de faire le break (50e). Pour remédier à ce manque d’intensité, Luis Enrique a décidé de sortir l’artillerie lourde avec les entrées en jeu de Nuno Mendes, Vitinha et Désiré Doué (53e), puis d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi (63e). Malgré ces changements, c’est une nouvelle fois Matvey Safonov qui a brillé, d’abord sur une frappe puissante de Conrad Harder (67e), puis sur un ballon chaud dans la surface parisienne (68e). En difficulté, le PSG a eu l’occasion de revenir dans le match en obtenant un penalty. Mais la malédiction parisienne a encore frappé avec un nouvel échec dans cet exercice, signé Ousmane Dembélé (72e). Dans la foulée de ce penalty manqué, le numéro 10 parisien était proche d’être passeur décisif, mais Maghnes Akliouche a buté sur Filip Jörgensen (76e). À force de pousser, le PSG a fini par être récompensé. Sur un centre du Ballon d’Or, Illia Zabarnyi, seul au second poteau, a remis les deux équipes à égalité (1-1, 77e). Après sa passe décisive, Ousmane Dembélé s’est mué en buteur. Profitant d’une mauvaise relance de la défense strasbourgeoise, l’international français a donné l’avantage à son équipe (2-1, 85e). En fin de match, les Parisiens ont dû tenir bon en infériorité numérique après la sortie sur blessure de Nuno Mendes (86e). En fin de match, Ousmane Dembélé a encore brillé. Sur un long ballon, alors qu’il était seul face à deux Strasbourgeois, le Français a parfaitement contrôlé avant de servir Ferran Torres. L’Espagnol a ensuite décalé Désiré Doué au second poteau, qui a mis fin à tout suspense (3-1, 90e+3). Renversant grâce à un grand Ousmane Dembélé en fin de match, le PSG s’impose face au RC Strasbourg (3-1) et prend provisoirement la tête de la Ligue 1.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Première situation pour le RCSA. Sur une passe en retrait de Reyna, Essugo arme une frappe puissante à l’entrée de la surface, mais sa tentative file au-dessus du cadre.

4′ Après une perte de balle de Dro dans le rond central, Strasbourg part en contre et la frappe de Baldé, dans une position excentrée, n’est pas cadrée.

7′ Les Parisiens sont gênés par l’agressivité des Strasbourgeois sur le porteur du ballon.

9′ La voici la première grosse occasion du PSG. Après avoir pris le temps de faire bouger le bloc strasbourgeois, les Parisiens étaient proches d’être récompensés. Sur un magnifique ballon de Dro par dessus la défense, Akliouche reprend le ballon du pied gauche, mais sa tentative passe à côté du poteau de Jorgensen.

11′ Nouvelle occasion pour le PSG. Sur un excellent centre de Digne au second poteau, F. Torres est trouvé de la tête et Jorgensen détourne en corner.

12′ Sur le corner qui suit, Beraldo dévie au premier poteau et Lucas Hernandez a failli profiter de la mauvaise anticipation de Jorgensen pour marquer mais le Français n’a pas cadré sa frappe.

16′ Gros coup de chaud sur la défense parisienne. Sur deux corners, le RCSA a fait passer un frisson dans la surface.

17′ Ouverture du score de Strasbourg (1-0). Sur un service de Yassine, Reyna prend le meilleur sur Digne et entre dans la surface. Son tir est dévié par L. Hernandez et surprend Safonov, trop court pour stopper ce ballon.

25′ Les Parisiens ont dû mal à mettre en place leur jeu malgré la possession de balle.

33′ Baldé a failli profiter d’une hésitation de Safonov pour faire le break, mais son tir passe juste à côté.

36′ Après une récupération haute des Pariseins, Kvaratskhelia sert Dro dans la surface. Après un crochet, l’Espagnol frappe mais son tir dévié termine dans les gants de Jorgensen.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause à la Meinau. Le PSG a concédé l’ouverture du score par Reyna et n’a pas su se créer les occasions nécessaires pour égaliser. Une réaction est attendue en seconde période.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté du PSG.

47′ Sur une action construite des Strasbourgeois, Harder bute sur Safonov.

50′ Quelle parade de Safonov sur une tête d’Harder !!!!

53′ Triple changement pour le PSG. Digne, Dro Fernandez et Beraldo cèdent leur place à Nuno Mendes, Vitinha et Doué .

. 60′ Les Parisiens ont toujours du mal à se procurer des occasions.

63′ Double changement pour le PSG. Hakimi et Dembélé prennent la place de J. Neves et Kvaratskhelia.

67′ Sur une transition rapide, Yassine repique dans l’axe et arme une frappe, mais cela termine dans les gants de Safonov.

67′ Nouvelle parade de Safonov. Sur un contre rapide, Harder arme une frappe puissante dans un angle excentré mais le gardien détourne en corner.

68′ Safonov encore présent après un gros cafouillage dans la surface parisienne.

69′ La frappe lointaine de Zaïre-Emery n’est pas cadrée.

70′ VAR en cours pour un potentiel penalty pour le PSG après une main d’un Strasbourgeois.

71′ Penalty pour le PSG !!!

72′ DEMBELE MANQUE LE PENALTY. Un nouveau raté du PSG dans cet exercice.

76′ Sur une récupération haute du PSG, Dembélé sert Akliouche dans la surface. Face au gardien, le Français bute sur Jorgensen.

77′ BUTTTTTTT POUR LE PSG DE ZABARNYI (1-1). Sur un centre de Dembélé, Zabarnyi est seul au second poteau et marque son premier but de la saison.

80′ La frappe de Dembélé est dévié et file en corner. Les Parisiens poussent en cette fin de match.

85′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEE (2-1). Sur un ballon mal renvoyé par la défense du RCSA, Dembélé récupère le ballon à l’entrée de la surface, fait une feinte de frappe puis trompe Jorgensen d’une frappe puissante.

86′ En revanche, mauvaise nouvelle avec la sortie sur blessure de Nuno Mendes. Le PSG va finir le match à dix !

90′ Le PSG est à neuf. Akliouche se fait soigner sa cheville après un gros tacle adverse.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+3 BUTTTTTTTTTT. POUR LE PSG DE DOUEEEE (3-1). Seul en pointe, Dembélé prend le meilleur sur les deux défenseurs strasbourgeois d’un magnifique contrôle puis sert F. Torres. L’Espanol sert ensuite Doué au second poteau, qui conclut face au but vide.

90’+5 C’est terminé à la Meinau. Grâce à un Ousmane Dembélé, le PSG a renversé le RC Strasbourg dans le dernier quart d’heure (3-1) et poursuit sa série de victoires. Les Parisiens occupent provisoirement la tête du championnat.

Feuille de match Strasbourg / Paris Saint-Germain

Septième journée de Ligue 1 – Stade : La Meinau – Horaire : 17h15 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – VAR : Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui – Buts : Reyna (17e), Zabarnyi (77e), Dembélé (85e), Doué (90e+3) – Cartons : Harder (76e), Coulibaly (78e)