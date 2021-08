Ce samedi, le PSG reçoit. Le RC Strasbourg dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Et avant cette partie, le club parisien présentera, à partir de 19h30, ses cinq recrues estivales devant un Parc des Princes bondé et bouillant. Suivez en direct ci-dessous la présentation de Mauricio Pochettino, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi.