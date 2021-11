Après deux victoires contre Breidablick (0-2) et Kharkiv (5-0), les Féminines du PSG affrontent ce soir le Real Madrid – au Parc des Princes – dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Les deux équipes, qui ont gagné leurs deux premiers matches, voudront prendre l’avantage dans ce groupe.

Pour cette rencontre, Didier Ollé-Nicolle a décidé d’aligner son équipe type avec Barbora Votíková dans le but, une défense Lawrence, Ilestedt, Dudek et Karchaoui. Un milieu de terrain Diallo, Geyoro et Dabritz et une attaque Diani, Katoto et Baltimore.

Fil du match

0′ Katoto donne le coup d’envoi de la rencontre

1′ La première grosse occasion pour les Féminines du PSG avec la frappe de Geyoro ! Corner !

10′ Corner du PSG tiré par Baltimore. Ilestedt s’élève plus haut que tout le monde mais sa tête est stoppée par la barre et retombe juste devant la ligne de la gardienne espagnole

11′ Dans la foulée, Katoto est trouvée dans la surface, elle centre en retrait mais la gardienne repousse le ballon devant Diani

12′ Buttttttt pour le PSG. Trouvée en profondeur par Geyoro, Marie Antoinette Katoto dribble la gardienne et marque dans le but vide. 1-0 pour le PSG !

18′ Nouvelle occasion parisienne. Trouvée dans la profondeur par Baltimore, Dabritz s’enfonce dans la surface madrilène et centre en retrait. Mais personne n’arrive à couper la trajectoire

Feuille de match PSG / Real Madrid

Troisième journée de Ligue des Champions– mardi 9 novembre 2021 – Diffuseur : DAZN – Arbitre : Rebecca Welch