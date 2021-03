Direct UWCL – PSG / Sparta Prague (4-0)

Les Féminines du PSG vont vivre dix jours intenses avec la double confrontation face au Sparta Prague (9 /17 mars) en Ligue des champions et le choc face à l’OL en D1 Arkema (13 mars). Et ce mardi, les Parisiennes commenceront par le 8e de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League face au Sparta Prague, au Stade Georges Lefevre (16h sur beIN SPORTS 2). Pour cette rencontre, Olivier Echouafni a composé son équipe en 4-3-3 avec un trio offensif, Ramona Bachmann, Sandy Baltimore et Marie-Antoinette Katoto. De son côté, Kadidiatou Diani débutera sur le banc.

Marie Antoinette Katoto s’est procurée la première belle occasion du match (3e) mais sa frappe a été stoppée par Sloupová. Quelque minutes plus tard, Ashley Lawrence a touché la transversale (8e). Sara Däbritz a tenté de marquer de loin mais sa tentative a été captée par la gardienne tchèque (18e). Les Parisiennes sont récompensées quelques minutes plus tard grâce à une tête de Marie-Antoinette Katoto, après un excellent travail de Sandy Baltimore sur le côté droit (1-0, 31e). Sept minutes plus tard, la connexion Balitmore-Katoto a une nouvelle fois été décisive pour le doublé de l’attaquante des Rouge et Bleu (2-0, 38e). Sérieuses, les Parisiennes ont regagné les vestiaires avec un avantage de deux buts (2-0).

Après une grosse pression de dix minutes au retour des vestiaires, les Féminines du PSG ont logiquement marqué le troisième but sur une frappe de Ramona Bachmann (3-0, 55e), suite à une passe de Marie-Antoinette Katoto. Sur un nouvelle passe de Sandy Baltimore, Ashley Lawrence a marqué le quatrième but parisien de la tête (4-0, 64e).

Feuille de match PSG / Sparta Prague

Mardi 9 mars au Stade Georges-Lefèvre (huis clos) – 8e de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League – Diffuseur : beIN SPORTS 2 – Arbitre : Frida Nielsen – Buts : Katoto (31e, 38e), Bachmann (55e), Lawrence (64e). Avertissements : Martínková (25e), Šubrtová (26e), Odehnalová (50e)