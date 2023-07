Le PSG a changé d’entraîneur ces derniers jours. Christophe Galtier et plusieurs de ses adjoints ont quitté le club. Ce sera aussi le cas de l’entraîneur des gardiens, Gianluca Spinelli.

Le PSG est en pleine reconstruction au sein du staff technique. Après le départ de Christophe Galtier, Thierry Oleksiak et João Sacramento ont également quitté les Rouge & Bleu. Luis Enrique est arrivée avec Aitor Unzué (analyste video), Rafel Pol (préparateur physique) et Joaquin Valdes (psychologue sportif). Lors de sa conférence de présentation, il a dit qu’un quatrième adjoint devait arriver, et qu’il serait là lors de la reprise de l’entraînement le 10 juillet. Le club de la capitale devra aussi trouver un nouvel entraîneur des gardiens.

Il quitte le PSG cinq ans après son arrivée

En effet, Gianluca Spinelli va quitter le PSG après cinq ans de bons et loyaux service. Alors qu’il avait encore deux ans de contrat, c’est Luis Campos qui aurait pris la décision de mettre un terme à la collaboration. Selon les dernières rumeurs, Luis Enrique aurait aimé le conserver dans son staff. L’entraîneur italien (56 ans) ne va pas rester trop longtemps sans club puisque comme le rapporte l’Equipe, il devrait prendre la direction de l’Inter Milan. Pour rappel, le PSG va aussi perdre son responsable de la performance, Nicolas Mayer. Au club depuis 2014, il avait commencé comme préparateur physique avant de devenir le responsable de la performance la saison dernière.