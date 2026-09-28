Discret avec le PSG, Mika Godts a fait forte impression avec la Belgique

Recruté cet été avec le PSG, Mika Godts est encore en phase d’apprentissage. Convoqué avec la Belgique, il a brillé contre l’Italie. Il a fait forte impression en Belgique.

Cet été, le PSG a décidé de s’offrir les services de Mika Godts. Il a déboursé 55 millions d’euros, bonus compris, auprès de l’Ajax Amsterdam. Depuis le début de la saison, l’international belge a joué six matches toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu, tous en tant que remplaçant (144 minutes), pour une passe décisive. Malgré ça, il a été convoqué par Mark van Bommel, le sélectionneur de la Belgique, pour la trêve internationale. Il était même titulaire contre l’Italie et a réalisé une très belle prestation ponctuée d’un joli but, son premier en trois sélections avec la Belgique.

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Il a marqué son territoire

L’Equipe explique qu’en l’absence de l’incontournable Jérémy Doku, blessé, et de Leandro Trossard, victime d’un œdème osseux, Mark van Bommel a exposé l’un de ses meilleurs atouts offensifs. Il l’a même laissé en tribunes. Malick Fofana, performant avec l’OL avant son transfert à Sunderland. C’est dire si le numéro 22 du PSG, qui joue avec parcimonie dans la capitale, a marqué son territoire. Le jeune bosseur au caractère trempé a toujours cru en lui. Au point de s’infliger des entraînements physiques supplémentaires lors des périodes internationales où il n’était pas convoqué. Absent de la Coupe du monde, Mika Godts a d’autant plus surmonté cette désillusion que sa signature en faveur du double champion d’Europe en titre a éclairé son potentiel. Celui d’un joueur aux appuis solides qui surprend par ses changements de rythme ou de direction. Sa finition, en nette amélioration, ne demande qu’à récompenser ses efforts, conclut L’Equipe.