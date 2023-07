Discussions à venir entre Xavi Simons et le PSG

Nous sommes entrés de plein pied dans un mois de juillet qui devrait être décisif dans le dossier Xavi Simons. Dans ce contexte, le PSG compterait bien convaincre le joueur d’embrasser son projet.

Pour sa première saison réellement aboutie au sein du monde professionnel, Xavi Simons a impressionné tout son monde sous les couleurs du PSV. Avec 19 réalisations et 8 offrandes en championnat, il s’est placé comme le vrai facteur X de Ruud van Nistelrooy. Désormais, l’ancien pensionnaire de la Masia va devoir arrêter une décision. Là, trois possibilités s’offrent à lui : il reste au PSV pour poursuivre sur sa lancée, il tente une expérience différente afin de voir autre chose, il décide de revenir au PSG pour tenter de s’y imposer.

Une rencontre à venir

Concernant cette troisième option, Fabrizio Romano nous explique qu’elle se trouvera sur la table tout au long du mois de juillet. Car oui, le PSG dispose, comme on le sait, d’une clause lui permettant de rapatrier Xavi Simons pour une somme avoisinant les 6 millions d’euros. Reste à convaincre le principal intéressé du bien-fondé d’un retour en terre parisienne, lui qui n’a que très peu joué en 2021-2022 sous l’égide de Mauricio Pochettino. Le spécialiste mercato précise que les décideurs rouge et bleu et le joueur, ainsi que ses représentants, devraient se rencontrer dans les jours à venir. Le but ? Exposer le projet du club à l’international néerlandais et, in fine, le convaincre de revenir. Le tout sera de voir si ces arguments feront pencher la balance en faveur du PSG.