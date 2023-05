Discussions avancées entre le PSG et Marco Asensio ?

Cet été, le PSG risque de beaucoup bouger. Avec le départ acté de Lionel Messi et l’avenir incertain de Neymar, le club de la capitale cherche des milieux offensifs. Et il s’intéresserait à Marco Ansensio.

Le PSG devrait être actif lors du mercato estival que ce soit au niveau des départs ou des arrivées. Il va devoir remodeler son attaque. Avec le départ de Lionel Messi et l’incertitude autour de Neymar, il va se pencher sur l’achat d’un ailier. Déjà annoncé dans le viseur des Rouge & Bleu lors du mercato hivernal, un nom refait surface depuis quelques heures, celui de Marco Asensio. En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, l’international espagnol ne devrait pas prolonger après huit ans au sein du club madrilène.

L’offre du PSG plus tentante

Selon les informations de Fabrizio Romano, il n’a pas trouvé d’accord avec le Real Madrid sur un nouveau contrat. Il a même refusé la dernière proposition de prolongation de contrat faite par la Maison Blanche. Il devrait prendre une décision pour son futur bientôt. Jorge Mendes, le super agent, est sur ce dossier. Le journaliste spécialiste du mercato explique que le PSG et des clubs de Premier League sont au courant de la situation d’Asensio. De son côté, ESPN va plus loin. Marco Asensio serait en discussions avancées avec le PSG pour une arrivée libre cet été. Le média sportif américain indique que la proposition de prolongation du Real Madrid ne l’a pas convaincu financièrement. Aston Villa, la Juventus Turin et l’AC Milan auraient également montré un intérêt ces derniers mois mais c’est la proposition du PSG qui est la plus tentante pour lui.

🚨 Marco Asensio est sur le point de quitter le Real Madrid cet été en fin de contrat.

Le PSG & des clubs de PL se sont informés sur la situation du joueur 🗣️🇪🇸 [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/EDIOFMmhvp — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 26, 2023

Le rôle important de Jorge Mendes

ESPN explique également que la bonne relation entre Jorge Mendes, l’agent de Marco Asensio, et Luis Campos, conseiller sportif du PSG, aurait été la clé dans les négociations. Le média sportif explique qu’avec le départ de Lionel Messi et le souhait du PSG de se séparer de Neymar, le club est à la recherche d’attaquant pour épauler Kylian Mbappé. Asensio est apparu comme une piste intrigante. À seulement 27 ans, ses meilleures années sont devant lui et qui plus est, il est libre de tout contrat. ESPN conclut en expliquant qu’outre le plan financier, sa décision de ne pas prolonger est aussi son statut au sein du Real. Il n’est pas un titulaire régulier et sait que cette situation ne changera pas la saison prochaine.