Discussions en cours entre le PSG et Villa pour Asensio

Si son départ cet hiver n’était pas une priorité, Marco Asensio pourrait quitter le PSG avant lundi soir. Il pourrait rejoindre la Premier League et Aston Villa.

Marco Asensio ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique. Lors des douze derniers matches du PSG, l’ancien du Real Madrid n’a joué que dix-huit minutes, en entrant en jeu pour onze minutes contre Auxerre, le 6 décembre dernier, et sept minutes face à Reims la semaine dernière. Afin d’avoir plus de temps de jeu, l’international espagnol a acté qu’un départ du club de la capitale avant la fin du mercato hivernal.

Les négociations sont jugées positives

Pisté en Espagne, par Galatasaray ou bien encore Aston Villa, qui va perdre Jhon Duran, pisté par le PSG et qui va rejoindre Al-Nassr. Marco Asensio serait intéressé par une arrivée dans le club anglais. Selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour L’Equipe, les discussions se poursuivent entre Aston Villa et le PSG pour le milieu offensif. Les négociations sont jugées positives par les différentes parties, conclut Loïc Tanzi. Les parties trouveront-ils un accord avant la fin du mercato ? Réponse dans les prochains jours.