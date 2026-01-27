Discussions entamées entre le PSG et Luis Enrique pour une prolongation

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique se sent bien au sein du club de la capitale. Il a entamé des négociations pour une nouvelle prolongation de contrat.

Le PSG possède l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur entraîneur du monde. Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale et lui a permis de réaliser une année 2025 historique avec un sexptuplé, dont la Ligue des champions. Déjà prolonger de deux ans il y a quelques mois, le club de la capitale aimerait encore conserver longtemps son coach, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027.

Il est très heureux au PSG

À moins d’un an et demi de la fin de son contrat, selon un timing qui a du sens, la question de son futur est de nouveau au cœur des échanges au PSG, assure Le Parisien. Selon les informations du quotidien francilien, les différentes parties ont d’ores et déjà entamé des pourparlers autour d’une prolongation. « Le PSG, qui souhaite bâtir l’avenir à ses côtés, fait de ce dossier une priorité absolue. Au club, on perçoit Luis Enrique comme « le meilleur entraîneur du monde. », consécration qu’il a reçue en 2025, auréole de six titres remportés. Et, aujourd’hui, personne n’envisage qu’il puisse quitter le navire. » Au quotidien, Luis Enrique prend également plaisir à travailler aux côtés de Luis Campos, dont le bail a été étendu jusqu’en 2030 en mai 2025, et peut compter sur l’entière confiance de Nasser Al-Khelaïfi, qui ne cache pas avoir pris la meilleure décision de toute sa présidence en lui confiant la succession de Christophe Galtier, assure Le Parisien. Si des rumeurs évoquaient le souhait du PSG d’offrir un contrat à vie à Luis Enrique, on dément la signature d’un contrat prenant la forme d’un CDI au sein du PSG. « Il est très heureux à Paris et au PSG », nous confirme l’entourage du coach parisien. Une manière d’évacuer toute ambiguïté autour de son avenir qui pourrait encore se prolonger dans la capitale, conclut Le Parisien.