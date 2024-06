Discussions entre Yoro, Luis Enrique et Luis Campos ?

Cet été, le PSG souhaiterait se renforcer à tous les postes. En défense, la piste prioritaire se nommerait Leny Yoro. Des discussions entre le joueur de Lille, Luis Campos et Luis Enrique ont eu lieu.

Leny Yoro a été l’un des meilleurs joueurs de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Le jeune défenseur central de Lille (18 ans) attise les convoitises. Le LOSC, son club formateur, s’est résigné à le voir partir, même s’il compte récupérer une très grosse pour leur pépite. L’international espoirs français est dans le viseur du Real Madrid, de Liverpool et du PSG. Selon les dernières indiscrétions, le joueur aurait une préférence pour le club madrilène. Mais le club de la capitale n’aurait pas dit son dernier mot afin de convaincre le joueur de prolonger sa carrière en Ligue 1.

Discussions positives

Selon les informations de RMC Sport, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et Luis Enrique, entraîneur du club de la capitale, auraient échangé avec Leny Yoro. Fabrice Hawkins indique que cette discussion a été jugé positive. « Luis Enrique et Luis Campos avaient déjà procédé de la même manière avec Bradley Barcola, recruté l’été dernier en provenance de Lyon et auteur d’une saison très intéressante. » Le média sportif indique que les deux hommes lui ont expliqué quel était leur plan pour lui à Paris et quels intérêts aurait le joueur à rejoindre le PSG. « Un temps de jeu important, une intégration facilité dans un vestiaire où il connaît déjà du monde et la poursuite de son évolution en restant dans le championnat français. » En signant au PSG, ces éléments pourraient lui permettre d’atteindre l’équipe de France A, avance RMC Sport.

Le Real Madrid toujours en pole position

Leny Yoro s’est montré intéressé par ces échanges avec le PSG, mais ce dossier ne s’annonce pas simple. En effet, le Real Madrid voudrait aussi s’offrir les services de Leny Yoro. « Une destination qui séduit beaucoup le jeune défenseur », indique Fabrice Hawkins. Le club merengue qui resterait en pole position dans ce dossier. Mais il ne compte pas surpayer dans ce dossier. Selon RMC Sport, Lille demanderait 50 millions d’euros, bonus compris pour se séparer de sa pépite. Liverpool s’intéresse également à Leny Yoro, tout comme Manchester United, mais qui part de plus loin. RMC Sport conclut en expliquant que « cet hiver, les discussions avaient été intenses entre le PSG et l’entourage de Leny Yoro. Mais le président du Losc, Olivier Létang, avait mis son veto à un éventuel départ. » En fin de contrat dans un an et ayant refusé de prolonger, Lille s’est résigné à vendre son joueur.