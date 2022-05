Djeidi Gassama et sa fierté après ses premiers pas en professionnel

Ce samedi soir, le PSG faisait face au Montpellier HSC pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Après trois matches nuls consécutifs, les Parisiens ont renoué avec la victoire en livrant une copie de qualité. Lionel Messi, par deux fois, Angel Di Maria et Kylian Mbappé ont été les buteurs côté PSG. Mais outre le doublé de la Pulga, son premier en rouge et bleu, cette partie a également été l’occasion de voir la toute première apparition en professionnel de Djeidi Gassama.

Auteur d’une saison de très grande qualité avec les U19 du PSG, l’attaquant de 18 ans a honoré sa toute première convocation dans le groupe concocté par Mauricio Pochettino et, donc, sa toute première entrée en jeu sur la pelouse héraultaise. Pour PSG TV, le principal intéressé a fait part de sa fierté : « Je suis très heureux d’avoir effectué mes premières minutes en professionnel avec mon club formateur, c’est important. Et je vais encore travailler pour aller chercher une autre chance. Ce que je ressens lors de mon entrée ? Je suis content, excité, j’ai envie de jouer. C’est une fierté, pour mes parents, mes amis qui me regardent. »