La 16e journée de Ligue 1 nous offrait un choc entre le PSG (1er) et l’OGC Nice (3e) au Parc des Princes ce mercredi soir. Finalement, les Parisiens ont lâché leurs premiers points de la saison à domicile en concédant un triste match nul face aux Aiglons (0-0). Une nouvelle fois, l’équipe de Mauricio Pochettino a peu proposé dans le jeu et le contenu des matches reste toujours aussi faible. Un prestation dans la lignée des rencontres précédentes comme l’a rappelé Nabil Djellit sur le plateau de l’Equipe du Soir.

« C’est dans la continuité de ce que propose le PSG depuis ce début de saison au niveau du contenu. C’est une équipe en trompe-l’oeil. Les résultats sont dus au fait que les équipes ne soient pas régulières en Ligue 1. Evidemment, le potentiel de cette équipe n’est pas retranscrit collectivement et il l’est même de moins en moins individuellement à l’image de Leo Messi ou Kylian Mbappé qui a été moins bon ce (mercredi) soir. Oui, je suis inquiet et je me pose la question suivante. Y a-t-il un pilote ou un entraîneur dans l’avion ? »