Djellit encore épaté par Mbappé

Ce lundi soir, le PSG s’est facilement qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France en venant à bout du Vannes Olympique Club (4-0). Les Parisiens ont une nouvelle fois pu compter sur un grand Kylian Mbappé. Après une première période décevante, l’attaquant des Rouge & Bleu a accéléré en seconde période pour inscrire un triplé. Après une année 2021 ponctuée par 51 buts toutes compétitions confondues, le numéro 7 parisien repart sur des bonnes bases pour cette nouvelle année. Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Nabil Djellit affirme être toujours épaté par Kylian Mbappé.

« La définition d’un grand joueur, c’est qu’il vous épate constamment et tout le long d’une carrière. On ne peut pas banaliser ce qu’a fait Kylian Mbappé ce (lundi) soir. C’est un fournisseur officiel d’émotion. Il y a ce but extrêmement compliqué à mettre et il envoie le ballon en pleine lucarne (son deuxième, ndlr). Moi, je me suis cru dans un épisode d’Olive et Tom avec cette frappe qui s’est nichée sous la lucarne. C’est un joueur fantastique et il a un niveau d’exigence même sur des matches en bois où certains se cachent pour ne pas jouer, lui il les joue à fond. Donc je suis épaté (…) Il faudrait demander aux gens qui étaient au stade s’ils ont été épatés ou pas par Mbappé. Parmi les stars qui ont été recrutés au PSG, il y en a qui sont à mi-temps, d’autres prennent des RTT, en revanche il y en a un qui est épatant. Quand Ronaldo et Messi enquillaient les stats en Espagne par exemple, j’ai toujours été bluffé même si ça devenait routinier. Et c’est ce que je retrouve chez Mbappé. »