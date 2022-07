Djellit et la problématique des gardiens au PSG

L’an passé, Mauricio Pochettino avait fait le choix d’une forme d’alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Le second cité avait néanmoins la primeur en Ligue des Champions. Christophe Galtier aujourd’hui en poste au PSG, il a affirmé qu’il mettrait directement en place un numéro un et un numéro deux de manière claire. Et d’après les derniers échos, Gianluigi Donnarumma devrait être son homme de confiance.

Deux joueurs pour un poste

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit s’est exprimé sur cette problématique. Il valide ainsi le choix de Christophe Galtier, tout en reconnaissant la difficulté de trancher entre ces deux hommes, surtout au vu des influences au sein du vestiaire rouge et bleu : « Keylor Navas poussé vers la sortie ? Bien évidemment. Cela est une évidence pour moi. Maintenant, il estimera peut-être que Keylor Navas deviendra son numéro un. Dans ce cas, ce sera au PSG de trouver une porte de sortie pour Gianluigi Donnarumma. Maintenant, la saison dernière, que Keylor Navas est fini numéro deux, notamment en Ligue des Champions, alors qu’il a toujours fait le boulot, et même plus, cela n’a pas fait plaisir au vestiaire cette mise à l’écart. Dans ce genre de groupe, c’est une vraie problématique.«