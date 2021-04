Tel un grimpeur du Tour de France le PSG passe les montagnes avec quelques frayeurs dans les descentes. Mais le club de la capitale est toujours là. En course pour un sacre continental. Arrivera-t-il à Istanbul le 29 mai pour y triompher ? Non, répond le journaliste Nabil Djellit au micro d’Europe 1. “Le PSG favori ? Sur le parcours oui… Quand vous battez Manchester United, Leipzig, qui est une grande équipe, que vous sortez le FC Barcelone, le Bayern, deux monuments, coup sur coup, ok… mais je pense que le favori, c’est mon feeling, ça reste le Real Madrid. C’est un spécialiste de la compétition. Modric et Benzema l’ont remportée trois fois. Je pense que la finale ce sera Manchester City-Real Madrid. Mais il ne faudrait pas le dire aux Parisiens. Et puis, mettons, s’il y avait une finale PSG-Real, qui serait le favori ?” Une prédiction à vérifier fin mai.