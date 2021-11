À quelques heures du coup d’envoi opposant le PSG à Manchester City, le feuilleton Pochettino continue de battre son plein. Interrogé lors de la traditionnelle conférence d’avant match, le coach Argentin n’a selon Nabil Djellit, pas mis fin aux rumeurs qui l’envoient du côté d’Old Trafford. Le consultant de La Chaîne L’Equipe s’est ainsi exprimé au coeur d’un débat visant à déterminer l’avenir de l’actuel entraineur du PSG.

« Dans le foot, parfois t’as un joueur qui s’en va, si t’as son remplaçant tout de suite, et bien tu le laisses s’en aller. Pochettino dit que les rumeurs tombent du ciel mais elles viennent du côté de Manchester et aussi de son entourage. Ça fait plusieurs fois qu’il y a des rumeurs. C’est pas anodin et donc je vais être cash : si par exemple, demain t’as un numéro 9 qui part et qu’on le remplace par un 9 plus fort au PSG et bien tu le prends ! Si Zidane, dans 48H veut venir et que Manchester United en informe Pochettino et lui demande de venir, je demande à refaire un habillage à l’Américaine (pour sonder l’avis des consultants présents sur le plateau de L’Equipe du Soir). »