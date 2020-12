Mauricio Pochettino va prochainement pendre de manière officielle les rênes de l’équipe du PSG en replacement de Thomas Tuchel. Mais le technicien argentin est-il intrinsèquement meilleur que l’entraîneur allemand ? C’est une des questions que se posait l’Equipe du Soir. Et pour le journaliste de France Football Nabil Djellit le club de la capitale fait encore le choix d’un entraîneur en devenir qui n’aura pas un poids suffisant pour peser.

“Evidemment, sur le moment, tout est mieux que Tuchel qui arrivait en fin de cycle avec le PSG. Pochettino, c’est le même gabarit d’entraîneur, il a le même genre de parcours. Il va falloir s’imposer face à des joueurs, il va surtout falloir s’imposer face à un club, même s’il y a déjà joué. Le PSG a beaucoup changé en vingt ans. Pochettino a des idées modernes de jeu, mais Unai Emery et Thomas Tuchel en avaient également. On sent qu’au bout d’un moment il y a une forme d’usure. Pour moi, il aurait peut-être fallu prendre un papa, un entraîneur qui a déjà gagné. Un Mourinho, un Guardiola, un Klopp, un Zidane capable de faire face au club plus qu’aux joueurs. Qui a choisi Pochettino ? Est-ce que c’est Leonardo ? La question est importante, cela va conditionner la suite.”