Djorkaeff salue le travail défensif des attaquants français

La France est bien entrée dans l’Euro avec une victoire sur l’Allemagne (0-1). Une belle victoire collective alors que l’Allemagne avait le ballon. Youri Djorkaeff, ancien international français et consultant TF1, a tenu à valoriser le travail défensif des trois attaquants hier soir, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema.

“On sait que Kylian va à 2000 à l’heure. Il a parfois réussi à trouver des espaces et à prendre de la vitesse. On connaît tous, aussi, la faculté de Griezmann à inscrire des buts incroyables. On se demandait, toutefois, s’ils auraient cette aptitude à apporter leur contribution aux tâches défensives. On n’a pas vu nos attaquants dans leur registre habituel. Ils sont revenus dans leurs vingt mètres, ils ont taclé….. C’est ça qui est important, félicite l’ancien parisien pour Le Parisien. Cette générosité et cette solidarité dans les efforts. L’Allemagne n’imaginait pas le trio offensif tricolore en capacité d’apporter, ainsi, sa contribution aux taches défensives.“